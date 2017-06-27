Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Динамо провело первую тренировку в Австрии

Первый тренировочный день киевского «Динамо» в Тироле прошел в условиях жаркой и солнечной погоде

  • 27.06.2017 08:10
  • 74 просмотров
  • 0 комментария
Метки
ФК Динамо Киев
© ФК Динамо Киев
Уже поздно вечером начался дождь с грозой, но в течение всего первого дня на австрийской земле было солнечно, при такой же погоде «бело-синие» провели свою первую тренировку вечером в день прилета.
 
Первое, что попалось на глаза команде во время приезда в тренировочный центр, расположенный в Зеефельде - динамовская эмблема среди эмблем других клубов, которые уже были здесь или вскоре будут тренироваться в этом центре в течение летнего межсезонья.
 
Перед «Динамо» на протяжении 11-ти дней здесь готовился греческий «Олимпиакос», а после «бело-синих» свои сборы здесь планируют проводить саудовский «Аль-Шабаб», чешский «Баумит Яблонец» и немецкий «РБ Лейпциг».
 
Интересной особенностью тренировочного центра является то, что бутсы рекомендуется обувать не в раздевалке, а уже непосредственно возле или на поле. В первом, «втягивающем» тренировочном занятии, которое продлилось около часа, приняли участие все четыре голкипера и 21 полевой игрок. Сначала все они собрались в кругу и внимательно выслушали установку на тренировку от Александра Хацкевича.
 
Далее следовала пробежка вокруг тренировочного поля длительностью 10 минут и разминка под руководством тренеров по физической подготовке. Основная часть была посвящена работе с мячами, для которой игроки разделились на несколько команд и одели манишки. Но вместо стандартных ворот командам надо было отправлять мячи между фишек, в то время как голкиперы выполняли специальные упражнения на отдельном поле.
 
Хорошо отозвался о тренировочном центре наставник вратарей Михаил Михайлов, который отметил, что вторая площадка, представляющая собой половину стандартного футбольного поля, гораздо лучше подходит для отработки отдельных, специальных упражнений голкиперами, чего очень не хватало в предыдущем тренировочном центре «бело-синих» в Австрии.
 
Отличную оценку состоянию газона поставил Александр Хацкевич, который имел время пообщаться с новым тренером, который присоединился к динамовскому тренировочному лагерю в Австрии - Ромео Вендлер. Хорватский специалист, который последние четыре сезона работал в немецких «Хоффенхайме» и «Бохуме», в течение австрийского сбора ознакомится с тренировочным процессом первой команды «Динамо», после чего будет трудиться на благо динамовской академии.
 
Завершилась первое занятие традиционной растяжкой. В ближайшие дни команда Александра Хацкевича будет проводить по две тренировки, о самых интересных моментах которых мы вам расскажем в следующих дневниках сборов.
 

Источник — ФК Динамо Киев

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.