Динамо провело первую тренировку в Австрии

Уже поздно вечером начался дождь с грозой, но в течение всего первого дня на австрийской земле было солнечно, при такой же погоде «бело-синие» провели свою первую тренировку вечером в день прилета.

Первое, что попалось на глаза команде во время приезда в тренировочный центр, расположенный в Зеефельде - динамовская эмблема среди эмблем других клубов, которые уже были здесь или вскоре будут тренироваться в этом центре в течение летнего межсезонья.

Перед «Динамо» на протяжении 11-ти дней здесь готовился греческий «Олимпиакос», а после «бело-синих» свои сборы здесь планируют проводить саудовский «Аль-Шабаб», чешский «Баумит Яблонец» и немецкий «РБ Лейпциг».

Интересной особенностью тренировочного центра является то, что бутсы рекомендуется обувать не в раздевалке, а уже непосредственно возле или на поле. В первом, «втягивающем» тренировочном занятии, которое продлилось около часа, приняли участие все четыре голкипера и 21 полевой игрок. Сначала все они собрались в кругу и внимательно выслушали установку на тренировку от Александра Хацкевича.

Далее следовала пробежка вокруг тренировочного поля длительностью 10 минут и разминка под руководством тренеров по физической подготовке. Основная часть была посвящена работе с мячами, для которой игроки разделились на несколько команд и одели манишки. Но вместо стандартных ворот командам надо было отправлять мячи между фишек, в то время как голкиперы выполняли специальные упражнения на отдельном поле.

Хорошо отозвался о тренировочном центре наставник вратарей Михаил Михайлов, который отметил, что вторая площадка, представляющая собой половину стандартного футбольного поля, гораздо лучше подходит для отработки отдельных, специальных упражнений голкиперами, чего очень не хватало в предыдущем тренировочном центре «бело-синих» в Австрии.

Отличную оценку состоянию газона поставил Александр Хацкевич, который имел время пообщаться с новым тренером, который присоединился к динамовскому тренировочному лагерю в Австрии - Ромео Вендлер. Хорватский специалист, который последние четыре сезона работал в немецких «Хоффенхайме» и «Бохуме», в течение австрийского сбора ознакомится с тренировочным процессом первой команды «Динамо», после чего будет трудиться на благо динамовской академии.

Завершилась первое занятие традиционной растяжкой. В ближайшие дни команда Александра Хацкевича будет проводить по две тренировки, о самых интересных моментах которых мы вам расскажем в следующих дневниках сборов.