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Мареза ожидают в Арсенале

Полузащитник «Лестера» сменит клуб в летнее межсезонье

  • 27.06.2017 07:41
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Хавбек «Лестер Сити» Рияд Марез принял решение перейти в «Арсенал». Игрок не дождался предложения от «Барселоны» и сделал свой выбор в пользу «канониров».
 
Сумма сделки оценивается в 40 миллионов евро. В минувшем сезоне хавбек провел в составе «лис» 48 матчей во всех турнирах, забил 10 голов и сделал 5 голевых передач.
 

Источник — Euro-football

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