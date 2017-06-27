Мареза ожидают в Арсенале

Хавбек «Лестер Сити» Рияд Марез принял решение перейти в «Арсенал». Игрок не дождался предложения от «Барселоны» и сделал свой выбор в пользу «канониров».
Сумма сделки оценивается в 40 миллионов евро. В минувшем сезоне хавбек провел в составе «лис» 48 матчей во всех турнирах, забил 10 голов и сделал 5 голевых передач.
Источник — Euro-football
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