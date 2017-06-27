Срна пропустил первую тренировку Шахтера

По приезде в Мариенфельд делегация дончан детально изучила инфраструктуру гостиничного комплекса Hotel-Residence Klosterpforte, а тренерский штаб осмотрел два поля, предоставленные «горнякам» для занятий. Здесь команда будет готовиться к предстоящему сезону ближайшие две недели.

К слову, выходных в расписании «оранжево-черных» не предусмотрено. «Шахтер» будет работать в режиме двухразовых сессий – утренней и вечерней, а в дни матчей запланирована одна тренировка.

26 июня после обеда и небольшого отдыха «горняки» провели первое занятие на немецких сборах, стартовавшее с разминки, которая включала упражнения на координацию и работу на велотренажерах. Затем Паулу Фонсека уделил время тактике, а завершилась полуторачасовая сессия мини-турниром на половине поля.

В общей группе не было Дарио Срны. Капитан должен вернуться в строй завтра.