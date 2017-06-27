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Срна пропустил первую тренировку Шахтера

Донецкий «Шахтер» провел первый день на сборах

  • 27.06.2017 07:35
  • 263 просмотров
  • 1 комментария
Метки
ФК Шахтер
© ФК Шахтер
По приезде в Мариенфельд делегация дончан детально изучила инфраструктуру гостиничного комплекса Hotel-Residence Klosterpforte, а тренерский штаб осмотрел два поля, предоставленные «горнякам» для занятий. Здесь команда будет готовиться к предстоящему сезону ближайшие две недели.
 
К слову, выходных в расписании «оранжево-черных» не предусмотрено. «Шахтер» будет работать в режиме двухразовых сессий – утренней и вечерней, а в дни матчей запланирована одна тренировка.
 
26 июня после обеда и небольшого отдыха «горняки» провели первое занятие на немецких сборах, стартовавшее с разминки, которая включала упражнения на координацию и работу на велотренажерах. Затем Паулу Фонсека уделил время тактике, а завершилась полуторачасовая сессия мини-турниром на половине поля. 
 
В общей группе не было Дарио Срны. Капитан должен вернуться в строй завтра.
 

Источник — ФК Шахтер

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Комментарии
    zport
    online
      zport, 27.06.2017 08:11
    0
    Реально же всем пофиг
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