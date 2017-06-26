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Артем Кравец пройдет реабилитацию в Сербии

Нападающий вернется в строй в середине июля

  • 26.06.2017 23:31
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ФК Динамо
© ФК Динамо

Старший врач первой команды киевского «Динамо» прокомментировал отсутствие на сборе Артема Кравца и рассказал о приблизительных сроках его восстановления.

- У Артема проблемы с голеностопом. Он вернулся с травмой после аренды в Испании, лечился, затем уехал в отпуск. После отпуска Кравец начал работать в общей группе, но на одной из тренировок немного подвернул голеностоп. Поэтому он остался в Киеве, где будет лечиться до 1 числа, а затем поедет в Сербию на реабилитацию в клинику доктора Андре Милутиновича. Это будет чисто физическая реабилитация, она продлится две недели.

Источник — ФК Динамо Киев

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