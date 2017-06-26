Артем Кравец пройдет реабилитацию в Сербии

Реально же всем пофиг.

Россиянин Ковалев подал протест на результат боя с Уордом----------------------------------------...

Надо было сразу после боя продемонстрировать их залу

Спасибо за адекватный ответ.

Ковалев из проигравших переходит в разряд потерпевших.

Вы разрешили МИНУСЫ для дыби......, которые со своих 20 аккаунтов могут забанить любого за 2 мину...

Ты не активный ....а пассивный