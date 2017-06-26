Гелиос и Олимпик проведут спарринг 28 июня

Так званий втягуючий етап роботи завершився у підопічних Сергія Сизихіна у суботу, 24 числа.

Початковий цикл передсезонки увінчала командна двосторонка. В ході двох таймів по 30 хвилин кожен тренерський штаб «Геліоса» дав можливість підопічним згадати командні дії на полі і пограти, скажімо так, для свого задоволення. Однак ігровій дисципліні все ж було приділено увагу, так як гравці виконували в матчі певні завдання від Сергія Сизихіна та його помічників. Після гри футболісти отримали право на недільний відпочинок.

Сьогодні «сонячні» відновлюють підготовчу роботу. На відміну від першого циклу, тепер гравців «Геліоса» чекають не тільки тренування. Заплановано і проведення контрольних спарингів. Перший з них буде зіграний в середу, 28 червня. Суперник - донецький «Олімпік». Команда Романа Санжара попередній сезон в українській Прем'єр-лізі завершила на 4 місці і зараз готується до сезону, в якому її чекає дебютний виступ в кваліфікаційних раундах Ліги Європи УЄФА.