Ворскла: робота на швидкість прийняття рішень

На сьогоднішньому тренуванні тренерський штаб приділив багато уваги на вправи по контрою м’яча. Вони, як правило змінювалися серіями вправ на координацію та спритність. Футболісти мають приймати рішення якомога швидше – саме під таким гаслом працювала команда. Василь Сачко, головний тренер команди, раз-по-раз підказував своїм підопічним як краще діяти в тій, чи іншій ситуації.
Після насиченого тренування, «ворскляни» ще й попрацювали на тренажерах у місцевому спортклубі. На вечір програма не менш насичена – теоретичне заняття, а після – тренування.
Источник — ФК Ворскла
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