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Ворскла: робота на швидкість прийняття рішень

Полтавський клуб продовжує підготовку до нового сезону

  • 26.06.2017 23:04
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ФК Ворскла
© ФК Ворскла

На сьогоднішньому тренуванні тренерський штаб приділив багато уваги на вправи по контрою м’яча. Вони, як правило змінювалися серіями вправ на координацію та спритність. Футболісти мають приймати рішення якомога швидше – саме під таким гаслом працювала команда. Василь Сачко, головний тренер команди, раз-по-раз підказував своїм підопічним як краще діяти в тій, чи іншій ситуації.

Після насиченого тренування, «ворскляни» ще й попрацювали на тренажерах у місцевому спортклубі. На вечір програма не менш насичена – теоретичне заняття, а після – тренування.

Источник — ФК Ворскла

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