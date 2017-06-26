СК Чайка - володар Кубку України серед аматорів 2016/2017

Команда з Петропавлівської Борщагівки вдруге стала володарем почесного трофею.

У матчі-відповіді фіналу розіграшу, що відбувся 25 червня на Львівщині, Чайка здолала команду СКК «Демня» з рахунком - 3:1.

Перед вирішальним поєдинком «Чайка» вже мала перевагу - 2:0 - здобуту в домашньому матчі 18 червня.

«Демня» з початком гри намагалася принаймні відновити рівновагу, однак гості вміло захищалися і контратакували, а вже на 28-й хвилині Пономаренко довів перевагу до 3-х м'ячів.

Як то кажуть, «у роздягальню», «Демня» пропустила в компенсований час (Литвин - 45+2) і гол Барабаша після перерви на 57-й вже нічого не вирішував.

Для перемоги голів треба було забивати 5, однак замість цього господарі пропустили ще.

Перший титул володаря Кубку України з футболу серед аматорських команд був здобутий «Чайкою» в 2013 році у двоматчевому протистоянні з командою «Єдність» з с. Плиски Чернігівської області.

Фінал. Матч-відповідь

СКК «Демня» - «Чайка» (Петропавлівська Борщагівка) - 1:3

Голи: Барабаш (57) - Пономаренко (28), Литвин (45+2), Дорош (75)