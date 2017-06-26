Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

СК Чайка - володар Кубку України серед аматорів 2016/2017

Команда з Петропавлівської Борщагівки вдруге стала володарем почесного трофею

  • 26.06.2017 22:21
  • 555 просмотров
  • 0 комментария
Метки
ФФУ
© ФФУ

Команда з Петропавлівської Борщагівки вдруге стала володарем почесного трофею.

У матчі-відповіді фіналу розіграшу, що відбувся 25 червня на Львівщині, Чайка здолала команду СКК «Демня» з рахунком - 3:1.

Перед вирішальним поєдинком «Чайка» вже мала перевагу - 2:0 - здобуту в домашньому матчі 18 червня.

«Демня» з початком гри намагалася принаймні відновити рівновагу, однак гості вміло захищалися і контратакували, а вже на 28-й хвилині Пономаренко довів перевагу до 3-х м'ячів.

Як то кажуть, «у роздягальню», «Демня» пропустила в компенсований час (Литвин - 45+2) і гол Барабаша після перерви на 57-й вже нічого не вирішував. 

Для перемоги голів треба було забивати 5, однак замість цього господарі пропустили ще.

Перший титул володаря Кубку України з футболу серед аматорських команд був здобутий «Чайкою» в 2013 році у двоматчевому протистоянні з командою «Єдність» з с. Плиски Чернігівської області. 

Фінал. Матч-відповідь

СКК «Демня» - «Чайка» (Петропавлівська Борщагівка) - 1:3
Голи: Барабаш (57) - Пономаренко (28), Литвин (45+2), Дорош (75)

Источник — Федерация футбола Украины

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.