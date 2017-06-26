Дедышин покидает Верес

Президент «Вереса» Алексей Хахлев заявил, что в клубе, кроме ухода Дедышина, будут и другие кадровые изменения.



Сегодня утром появилась информация, что генеральный директор «Вереса» Игорь Дедышин покидает клуб. Хахлев не стал это опровергать.



— Пока не хотелось бы это комментировать, дождитесь официальной информации на сайте клуба. Думаю, сегодня-завтра мы обо всем сообщим. У нас будут изменения, которые мы официально обнародуем, чтобы предварительно избежать всяческих инсинуаций.



Будут ли касаться эти изменения не только Дедишина? Да, — сказал Хахлев.



Напомним, ровенский клуб вышел в Премьер-лигу благодаря решению об отказе в выдаче аттестата на сезон УПЛ для «Десны», которая финишировала в первой лиге на позицию выше (2-е место против 3-го).