Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Андрей Анненков привел Динамо к чемпионству в Запорожье

Команда столичного клуба U-16 выиграла юношеский чемпионат Украины

  • 27.06.2017 11:13
  • 408 просмотров
  • 0 комментария
Метки
Андрей Анненков привел Динамо к чемпионству в Запорожье

Футболисты академии Динамо выиграли второй комплект золотых медалей юношеского чемпионата Украины. Следом за командой Виталия Косовского (U-14) трофей завоевали парни Андрея Анненкова (U-16).

Футболисты 2001 года рождения соревновались в Запорожье. В финале как раз встретились представители хозяев — Металлург — и Динамо. Киевляне выиграли — 3:0. Два гола забил Викентий Волошин, один — Кристиан Биловар.

«Когда попали на стадион, зашли в раздевалки перед решающим поединком, немного перегорели, — сказал после матча наставник Металлурга Иван Богатырь. — Вот игра с Динамо и не получилась. Это единственный осадок. А так, я считаю, сделали большое дело».

Бронзовые награды завоевал Днепр, который в матче за третье место разгромил Шахтер — 4:1. Команды заканчивали матч без трех удаленных футболистов (двое — у горняков), а наставник победителей Иван Телько заявил: «Честно сказать, третьему месту не очень рад. Одно дело, если бы мы в полуфинале Киеву по счету проиграли, а так лотерея, только по пенальти уступили. Вот это огорчило. Но ничего, матч за третье место разрядил обстановку. Уверенно выиграли, хотя, признаться, ожидали большего от Шахтера».

Судьбу одного из пропусков в финал и в самом деле решили пенальти: Динамо выиграло у Днепра — 5:3 (игровое время — 2:2). А Металлург обыграл Шахтер — 2:1.

Любопытно, что Динамо и Металлург играли в одной группе, причем запорожцы победили — 2:0. Это, видимо, помогло киевлянам встряхнуться. Ведь они приехали на финальный турнир в статусе одного из топ-фаворитов. В 2016 году эта команда выиграла чемпионат Украины U-15, а в 2015-м была второй после Шахтера в чемпионате U-14. Ниже второго места она еще не опускалась, а ее футболисты составляют костяк юношеской сборной Украины, которую возглавляет Олег Кузнецов.

В другой группе интрига была закручена очень лихо — после трех туров группового этапа у трех команд оказалось по шесть очков. Пришлось считать дополнительные показатели, и лишними оказались парни из УФК-Карпаты, хотя они обыграли Шахтер — 3:2.

Львовяне в итоге заняли 5-е место в финальном турнире, разгромив киевский Олимпийский колледж — 4:1, а в матче за 7-е место столичная Смена-Оболонь в серии пенальти справилась с Волынью — 3:1 (игровое время — 1:1).

Лучшим игроком турнира был признан Викентий Волошин (Динамо). Лучшими в отдельных амплуа были признаны: вратарь — Валентин Моргун (Динамо), защитник — Кирилл Зайков (Днепр), полузащитник — Михаил Мудрык (Шахтер), нападающий — Виталий Варянык (Металлург).

Источник — Золотой талант Украины

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.