Андрей Анненков привел Динамо к чемпионству в Запорожье

Футболисты академии Динамо выиграли второй комплект золотых медалей юношеского чемпионата Украины. Следом за командой Виталия Косовского (U-14) трофей завоевали парни Андрея Анненкова (U-16).

Футболисты 2001 года рождения соревновались в Запорожье. В финале как раз встретились представители хозяев — Металлург — и Динамо. Киевляне выиграли — 3:0. Два гола забил Викентий Волошин, один — Кристиан Биловар.

«Когда попали на стадион, зашли в раздевалки перед решающим поединком, немного перегорели, — сказал после матча наставник Металлурга Иван Богатырь. — Вот игра с Динамо и не получилась. Это единственный осадок. А так, я считаю, сделали большое дело».

Бронзовые награды завоевал Днепр, который в матче за третье место разгромил Шахтер — 4:1. Команды заканчивали матч без трех удаленных футболистов (двое — у горняков), а наставник победителей Иван Телько заявил: «Честно сказать, третьему месту не очень рад. Одно дело, если бы мы в полуфинале Киеву по счету проиграли, а так лотерея, только по пенальти уступили. Вот это огорчило. Но ничего, матч за третье место разрядил обстановку. Уверенно выиграли, хотя, признаться, ожидали большего от Шахтера».

Судьбу одного из пропусков в финал и в самом деле решили пенальти: Динамо выиграло у Днепра — 5:3 (игровое время — 2:2). А Металлург обыграл Шахтер — 2:1.

Любопытно, что Динамо и Металлург играли в одной группе, причем запорожцы победили — 2:0. Это, видимо, помогло киевлянам встряхнуться. Ведь они приехали на финальный турнир в статусе одного из топ-фаворитов. В 2016 году эта команда выиграла чемпионат Украины U-15, а в 2015-м была второй после Шахтера в чемпионате U-14. Ниже второго места она еще не опускалась, а ее футболисты составляют костяк юношеской сборной Украины, которую возглавляет Олег Кузнецов.

В другой группе интрига была закручена очень лихо — после трех туров группового этапа у трех команд оказалось по шесть очков. Пришлось считать дополнительные показатели, и лишними оказались парни из УФК-Карпаты, хотя они обыграли Шахтер — 3:2.

Львовяне в итоге заняли 5-е место в финальном турнире, разгромив киевский Олимпийский колледж — 4:1, а в матче за 7-е место столичная Смена-Оболонь в серии пенальти справилась с Волынью — 3:1 (игровое время — 1:1).

Лучшим игроком турнира был признан Викентий Волошин (Динамо). Лучшими в отдельных амплуа были признаны: вратарь — Валентин Моргун (Динамо), защитник — Кирилл Зайков (Днепр), полузащитник — Михаил Мудрык (Шахтер), нападающий — Виталий Варянык (Металлург).