ФК Мариуполь провел первую тренировку на сборе в Пуще

Преодолев почти 1000 км на клубном автобусе, сегодня в полдень делегация ФК «Мариуполь» прибыла в Конгресс-отель «Пуща», который расположен в Оболонском районе Киева. Именно здесь будут базироваться приазовцы во время своего учебно-тренировочного сбора.



Разместившись в отеле, пообедав и отдохнув, мариупольцы отправились на первую свою тренировку в рамках этого этапа подготовки. Оная прошла в Ворзеле в сосновом бору и на идеальном по качеству «поляне» (такому газону позавидовали бы, наверное, и в Англии). Несмотря на довольно тяжелый ночной вояж, Александр Севидов предложил своим подопечным насыщенную и интенсивную тренировку. За 70 минут приазовцы успели размяться как следует, поиграть в «квадратах», провести четыре игровых серии и завершить тренировку небольшой эстафетой (надо было пробежать по 10 и 15 метров).



С завтрашнего дня команда работает в двухразовом режиме. Первый же спарринг «Мариуполь» проведет 29-го июня. Соперником приазовцев станет «Колос» из Коваливки. О времени и месте поединка мы сообщим позже.