Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

ФК Мариуполь провел первую тренировку на сборе в Пуще

Азовцы начали подготовку к новому сезону

  • 26.06.2017 21:51
  • 466 просмотров
  • 0 комментария
Метки

Преодолев почти 1000 км на клубном автобусе, сегодня в полдень делегация ФК «Мариуполь» прибыла в Конгресс-отель «Пуща», который расположен в Оболонском районе Киева. Именно здесь будут базироваться приазовцы во время своего учебно-тренировочного сбора.

Разместившись в отеле, пообедав и отдохнув, мариупольцы отправились на первую свою тренировку в рамках этого этапа подготовки. Оная прошла в Ворзеле в сосновом бору и на идеальном по качеству «поляне» (такому газону позавидовали бы, наверное, и в Англии). Несмотря на довольно тяжелый ночной вояж, Александр Севидов предложил своим подопечным насыщенную и интенсивную тренировку. За 70 минут приазовцы успели размяться как следует, поиграть в «квадратах», провести четыре игровых серии и завершить тренировку небольшой эстафетой (надо было пробежать по 10 и 15 метров).

С завтрашнего дня команда работает в двухразовом режиме. Первый же спарринг «Мариуполь» проведет 29-го июня. Соперником приазовцев станет «Колос» из Коваливки. О времени и месте поединка мы сообщим позже.

Источник — ФК Мариуполь

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.