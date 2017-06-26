Ярослав ОЛЕЙНИК: «Хочется уже за границу поехать»

Защитник Ярослав Олейник прокомментировал решение покинуть Олимпик.
- У меня закончился контракт, который мы не стали продлевать. Это была общая инициатива, в том числе и я не захотел оставаться в Олимпике.
Почему уходят лидеры? Игроки, которые были в команде, неплохо себя проявили. Думаю, у них есть поинтереснее варианты продолжения карьеры. Считаю, из-за этого они не стали продлевать контракт. Кто-то хочет попробовать себя за границей, в другом чемпионате. Да, мы вышли в еврокубки, но попадет ли Олимпик в групповой этап - это дело такое.
Сейчас агент занимается моим трудоустройством. Хочется уже за границу поехать. Украину пока не рассматриваю. Но кто его знает, посмотрим. Думаю, в скором времени вы все узнаете, - сказал Олейник.
Напомним, что Ярослав Олейник покинул Олимпик на правах свободного агента.
Источник — ua-football
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