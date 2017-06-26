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Ярослав ОЛЕЙНИК: «Хочется уже за границу поехать»

Игрок «Олимпика» рассказал о своем уходе из клуба

  • 26.06.2017 21:45
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Ярослав ОЛЕЙНИК: «Хочется уже за границу поехать»

Защитник Ярослав Олейник прокомментировал решение покинуть Олимпик.

- У меня закончился контракт, который мы не стали продлевать. Это была общая инициатива, в том числе и я не захотел оставаться в Олимпике.

Почему уходят лидеры? Игроки, которые были в команде, неплохо себя проявили. Думаю, у них есть поинтереснее варианты продолжения карьеры. Считаю, из-за этого они не стали продлевать контракт. Кто-то хочет попробовать себя за границей, в другом чемпионате. Да, мы вышли в еврокубки, но попадет ли Олимпик в групповой этап - это дело такое.

Сейчас агент занимается моим трудоустройством. Хочется уже за границу поехать. Украину пока не рассматриваю. Но кто его знает, посмотрим. Думаю, в скором времени вы все узнаете, - сказал Олейник.

Напомним, что Ярослав Олейник покинул Олимпик на правах свободного агента.

Источник — ua-football

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