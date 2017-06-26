Илья Близнюк возглавил Сумы

Бывший тренер запорожского «Металлурга» Илья Близнюк возглавил ПФК «Сумы».
Экс-вратарь ряда украинских клубов уже приступил к работе с сумской командой, а в четверг команда под его руководством проведет первый спарринг….против запорожского «Металлурга».
Матч начнется в 17:00 в селе Николаевка Сумской области.
Источник — Sport.ua
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