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Илья Близнюк возглавил Сумы

43-летний специалист попробует свои силы в Сумах

  • 26.06.2017 21:24
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Бывший тренер запорожского «Металлурга» Илья Близнюк возглавил ПФК «Сумы».

Экс-вратарь ряда украинских клубов уже приступил к работе с сумской командой, а в четверг команда под его руководством проведет первый спарринг….против запорожского «Металлурга».

Матч начнется в 17:00 в селе Николаевка Сумской области.

Источник — Sport.ua

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