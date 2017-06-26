Бертран Траоре перешел в Лион

Полузащитник «Челси» Бертран Траоре, который прошлый сезон провел на правах аренды в «Аяксе», стал игроком французского «Лиона».
Ранее сообщалось, что Траоре прибыл в «Лион» для согласования деталей личного контракта. Судя по всему все детали между клубом и футболистом были улажены, так как Траоре уже позирует в футболке «Олимпика».
Официально о трансфере еще не объявили, однако фотографии уже есть в сети.
Ожидается, что за 21-летнего Траоре «Лион» заплатит порядка 20 миллионов евро.
Прошлый сезон Траоре провел в амстердамском «Аяке», где был одним из лидеров клуба. Сыграл за клуб 39 матчей во всех турнирах, в которых забил 13 мячей.
Источник — MatchDay
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