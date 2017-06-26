Суд в Лозанне отказал софийскому ЦСКА в возвращении в Лигу Европы

Софийскому ЦСКА отказано в участии в квалификации Лиги Европы. Спортивный арбитражный суд в Лозанее отклонил запрос «армейцев» о выступлении в Лиге Европы.
Столичный клуб был дисквалифицирован из еврокубков из-за проблем с финансами.
Таким образом, представителем Болгарии в Лиге Европы остается «Дунав» Русе, который уже в ближайший четверг сразится с «Иртышом» из Павлодара.
Источник — Sport.ua
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