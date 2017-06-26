В понедельник для киевского «Динамо» начался предсезонный тренировочный сбор в австрийском Тироле.

В половине двенадцатого чартерный самолет компании «Роза ветров» с динамовской делегацией на борту поднялся в небо и «домчал» команду в Инсбрук всего за 2 часа и двадцать минут. Выдача багажа, прохождение паспортного контроля и дорога автобусом до города Зеефельд, неподалеку от которого находится отель, который принял динамовцев, заняла еще почти час.

Впервые за последние годы «бело-синие» изменили привычное на время австрийских сборов место дислокации в Австрии. В этом году киевская команда выбрала резиденцией отель Nidum в фрацьоне Мёзерн неподалеку от Зеефельда. Отель расположен в очень живописной местности среди гор.

Любопытно, что после «Динамо» здесь ожидают приезд другого футбольного клуба - вице-чемпиона Германии, ФК «РБ Лейпциг». Всего в трех минутах езды от отеля находится тренировочное поле, на котором будут проводить ежедневные занятия подопечные Александра Хацкевича.

В распоряжении тренерского штаба «Динамо» будет стандартное футбольное поле и еще половина поля, так же как во время зимних тренировочных сборов, проводимых в Футбольном центре Марбельи. Это существенное отличие от предыдущих австрийских сборов, где в распоряжении динамовцев было одно стандартное поле.

В предыдущие годы на этом же поле проводили свои тренировочные сборы такие клубы как «Манчестер Сити» и «Монако», а совсем недавно, незадолго до приезда киевского «Динамо» на нем же работал «Олимпиакос».

Это поле команда Александра Хацкевича испытает уже сегодня вечером, когда состоится первая тренировка «бело-синих» на австрийском сборе. Подробности первого тренировочного занятия, фото- и видеоотчеты ожидайте вскоре после его завершения.