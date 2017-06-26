ОФІЦІЙНО: Арман Оганесян – гравець Зірки

У складі ФК «Зірка» перше поповнення в міжсезоння. Контракт з клубом підписав вірменський захисник Арман Оганесян.

Арман є вихованцем футбольного клубу «Пюнік». У 2009 році підписав зі своєю рідною командою перший професійний контракт, проте сезон 2010 року він відіграв у дублі, в складі «Пюніка-2» в першій лізі. У 2011 році відбувся ж дебют за головну команду.

У 2014 році Арман Оганесян перейшов до «Алашкерту», а з 2015 року до останнього моменту був гравцем «Шираку».

Контракт з Арманом Оганесяном розрахований на 2 роки. В «Зірці» команді захисник буде виступати під № 19.