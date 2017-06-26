Українські арбітри вирушать на літні курси УЄФА

З 9 по 11 серпня у Женеві та Ньйоні (Швейцарія) відбудуться літні передсезонні курси для топ-арбітрів УЄФА.



Комітет арбітрів УЄФА запросив до відвідання цього важливого заходу усіх арбітрів-чоловіків «еліт» та «першої» категорій, а також арбітрів-жінок «еліт» категорії.



До списку запрошених потрапили і тріо української «футбольної Феміди» - Катерина Монзуль, Євгеній Арановський та Сергій Бойко.



Програма курсів УЄФА включає в себе проходження арбітрами медичного обстеження і тесту ФІФА з фізичної підготовки, а також інтенсивну програму навчання.



В рамках підготовки передбачено групові дискусії, презентації за участю членів Комітету арбітрів УЄФА та перегляд матчів сезону 2016/2017 з аналізом цікавих для арбітражу моментів, зокрема – поєдинків фінальної частини жіночого чемпіонату Європи 2017 року, який проходитиме з 16 липня по 6 серпня у Нідерландах.