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Антон Поступаленко покинул Олимпик

Донецкая команда лишилась своего лучшего бомбардира

  • 26.06.2017 16:59
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ФК Олимпик. Антон Поступаленко
© ФК Олимпик. Антон Поступаленко

Контракт полузащитника «Олимпика» Антона Поступаленко с донецким клубом подошел к концу, стороны приняли решение не продлевать сотрудничество. Футболист покидает донецкий клуб в качестве свободного агента.

Состав «Олимпика» Антон пополнил в августе 2015 года, за два сезона он сыграл 40 матчей и забил девять голов (из них два матча и один гол – в Кубке Украины). А в минувшем чемпионате Поступаленко стал лучшим бомбардиром с семью мячами и внес весомый вклад в завоевание донецкой командой путевки в Лигу Европы.

Источник — ФК Олимпик

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