Антон Поступаленко покинул Олимпик

Контракт полузащитника «Олимпика» Антона Поступаленко с донецким клубом подошел к концу, стороны приняли решение не продлевать сотрудничество. Футболист покидает донецкий клуб в качестве свободного агента.

Состав «Олимпика» Антон пополнил в августе 2015 года, за два сезона он сыграл 40 матчей и забил девять голов (из них два матча и один гол – в Кубке Украины). А в минувшем чемпионате Поступаленко стал лучшим бомбардиром с семью мячами и внес весомый вклад в завоевание донецкой командой путевки в Лигу Европы.