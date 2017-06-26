26-летний итальянский форвард Марио Балотелли продлил контракт с «Ниццей», за которую выступал в предыдущем сезоне.

Подробности сделки не сообщаются. Известно, что Марио останется в «Ницце» как минимум до завершения сезона 2017/2018. Футболист уже приступил к тренировочному процессу.

В минувшем сезоне Балотелли провел за «Ниццу» 28 матчей во всех турнирах, где забил 17 мячей.