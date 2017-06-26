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Ибрагимович нужен мадридскому Атлетико

Шведский форвард может продолжить карьеру в Испании

  • 26.06.2017 16:35
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hairstylesmill.com. Златан Ибрагимович
© hairstylesmill.com. Златан Ибрагимович

35-летний шведский нападающий Златан Ибрагимович заинтересовал мадридский «Атлетико».

Футболист продолжает восстановление после разрыва крестообразных связок колена, выйти на поле он сможет не раньше следующего января. В это время завершится срок трансферного бана, наложенного на «матрасников» ФИФА, и они смогут подписывать новых футболистов.

Минувший сезон Ибрагимович провел в составе «Манчестер Юнайтед». По завершении сезона английский клуб не стал продлевать контракт с травмированным форвардом.

Источник — Goal.com

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