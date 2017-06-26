Олимпик отправился на сбор в Харьков

Завершив стартовый этап подготовки, который прошел в Киеве, донецкий «Олимпик» отправился в Харьков, где пройдет основная работа команды в летнее межсезонье. В понедельник утром, 26 июня, «олимпийцы» собрались в Чубинском, где теперь базируется команда, и после завтрака на клубном автобусе отправились в поселок Высокий, что в нескольких километрах от Харькова.
Там, на базе ФК «Металлист», дончане будут работать в двухразовом режиме до 8 июля включительно. В ходе учебно-тренировочного сбора команда Романа Санжара проведет как минимум три спарринга – с «Нефтяником», ФК «Мариуполь» и «Гелиосом». Первый контрольный матч состоится уже в среду, 28 июня. На базе в Высоком «олимпийцы» сразятся с «Гелиосом».
Отметим, что на сборы тренерский штаб «Олимпика» взял 25 футболистов (в их числе три вратаря). Сразу несколько футболистов в команде на просмотре.
Источник — ФК Олимпик
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