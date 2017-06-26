ДЕВУШКА ДНЯ. Обворожительная супруга Матео Ковачича

На прошлой неделе полузащитник «Реала» Матео Ковачич узаконил отношения со своей возлюбленной Изабель Андриянич, с которой они знакомы с детства.
Ковачич без ума от своей второй половинки, которая не только обладает внешностью супермодели, но еще и неплохо управляется с мячом.
«Изабель красива, но больше всего меня в ней поражает образованность, доброта, искренность и скромность», - говорит про Изабель хорватский футболист.
Источник — Instagram
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