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ДЕВУШКА ДНЯ. Обворожительная супруга Матео Ковачича

Футболист «Реала» узаконил отношения с одной из самых красивых девушек Хорватии

  • 26.06.2017 16:11
  • 2577 просмотров
  • 3 комментария
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instagram.com/izabelandrijanic/
© instagram.com/izabelandrijanic/

На прошлой неделе полузащитник «Реала» Матео Ковачич узаконил отношения со своей возлюбленной Изабель Андриянич, с которой они знакомы с детства.

Ковачич без ума от своей второй половинки, которая не только обладает внешностью супермодели, но еще и неплохо управляется с мячом.

«Изабель красива, но больше всего меня в ней поражает образованность, доброта, искренность и скромность», - говорит про Изабель хорватский футболист.

Источник — Instagram

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