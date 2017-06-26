Матич перейдет в Манчестер Юнайтед за 45,5 миллионов евро

Полузащитник «Челси» Неманья Матич может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед».

По информации британских СМИ, клубы согласовали компенсацию за трансфер игрока в размере 45.5 миллионов евро. Заработная плата серба будет составлять около 175 тыс. евро в неделю.

В ближайшие дни Матич пройдет медобследование и подпишет контракт с «Ман Юнайтед».