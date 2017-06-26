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Матич перейдет в Манчестер Юнайтед за 45,5 миллионов евро

Сербский полузащитник близок к подписанию контракта с «красными дьяволами»

  • 26.06.2017 15:40
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ФК Челси. Неманья Матич
© ФК Челси. Неманья Матич

Полузащитник «Челси» Неманья Матич может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед».

По информации британских СМИ, клубы согласовали компенсацию за трансфер игрока в размере 45.5 миллионов евро. Заработная плата серба будет составлять около 175 тыс. евро в неделю.

В ближайшие дни Матич пройдет медобследование и подпишет контракт с «Ман Юнайтед».

Источник — The Guardian

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