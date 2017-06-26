Ярмаш вошел в тренерский штаб Зари

Экс-защитник «Зари» Григорий Ярмаш, который совсем недавно завершил карьеру футболиста, вошел в тренерский штаб луганского клуба.
Сейчас бывший футболист «черно-белых» работает вместе с главной командой луганского клуба в Запорожье.
В своем последнем сезоне в качестве игрока Ярмаш провел всего 2 матча в составе луганчан.
Источник — Sportarena
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