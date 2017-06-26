Верес заинтересован в услугах Андерсона Пико

Верес рассматривает возможность усиления экс-защитником «Днепра» Андерсоном Пико.
Напомним, вчера ровненский клуб подписал Сергея Симинина, который выступает на той же позиции, что и бразилец.
Пико покинул «Днепр» в январе 2017 года и до сих пор находится в творческом поиске. В составе днепровской команды Андерсон Пико провел 26 матчей во всех турнирах и забил 2 мяча. Помимо «Днепра», бразильский футболист также выступал за «Гремио», «Фламенго», «Жувентуде», «Нову-Амбургу», «Фигейренсе» и «Шапекоэнсе».
Источник — Sportarena
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