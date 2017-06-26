Верес заинтересован в услугах Андерсона Пико

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Акинфеев – лучший по проценту отраженных ударов на групповом этапе КК 15:42 — serge1234 А по ловли мяча двумя руками в воротах какой? Не ну в выносах мимо мяча, тут понятно, что тоже п...

В России считают, что их боксера засудили в пользу украинца 15:42 — saucheur стесняюсь спросить, если презик с премьером один Вальцман, а другой Гроссман,то кто там и с кем ...

Динамо отправилось в Австрию 15:41 — Виктор Мигура Антунеш взял украинское гражданство? (в руках у него паспорт Украины)