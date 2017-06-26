Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Экс-хавбек «Вереса»: «То, что пишут о Мазяре, у меня вызывает улыбку»

Бывший полузащитник «Вереса» – об уходе из команды

  • 26.06.2017 14:55
  • 770 просмотров
  • 0 комментария
Метки
ФК Верес. Борис Орловский
© ФК Верес. Борис Орловский

Центральный полузащитник «Вереса» Борис Орловский подтвердил свой уход из клуба и рассказал о ближайших планах.

— Я не поехал на сбор в Славское с командой. Сразу после окончания чемпионата стало ясно, что на меня не рассчитывают. Контракт у меня завершился, а с руководством «Вереса» диалога о продление контракта не было. Таким было решение клуба.

— Ты прошел с «Вересом» путь со Второй лиги в Премьер-лигу. Разочарован в том, что случилось?
— А как вы думаете? Но это футбол, поверьте, что я не первый в такой ситуации и не последний. Сейчас тренируюсь самостоятельно в Черновцах, выбираю между вариантами продолжения карьеры. Думаю, что это будет один из украинских клубов.

— Вместе с тобой «Верес» покинуло около десятка футболистов. Можно связать это с избавлением команды от футболистов, которые играли в «Вересе» при Мазяре?
— Не думаю, что дело так обстоит. Все же и сейчас в «Вересе» остались ребята, которые тоже при Владимире Ивановиче играли. Если уж спросили о Мазяре, то скажу, что именно благодаря ему «Верес» вошел в УПЛ. Сила этого тренера в девизе «вижу цель, не вижу препятствий». Он умеет мотивировать, постоянно держит в тонусе и не дает спуску. Мазяр полностью отдавал себя команде и городу. А то, что сейчас пишут СМИ по данной ситуации, лично у меня вызывает улыбку на лице.

 

Источник — Sportarena

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.