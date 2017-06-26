Экс-хавбек «Вереса»: «То, что пишут о Мазяре, у меня вызывает улыбку»

Центральный полузащитник «Вереса» Борис Орловский подтвердил свой уход из клуба и рассказал о ближайших планах.

— Я не поехал на сбор в Славское с командой. Сразу после окончания чемпионата стало ясно, что на меня не рассчитывают. Контракт у меня завершился, а с руководством «Вереса» диалога о продление контракта не было. Таким было решение клуба.

— Ты прошел с «Вересом» путь со Второй лиги в Премьер-лигу. Разочарован в том, что случилось?

— А как вы думаете? Но это футбол, поверьте, что я не первый в такой ситуации и не последний. Сейчас тренируюсь самостоятельно в Черновцах, выбираю между вариантами продолжения карьеры. Думаю, что это будет один из украинских клубов.

— Вместе с тобой «Верес» покинуло около десятка футболистов. Можно связать это с избавлением команды от футболистов, которые играли в «Вересе» при Мазяре?

— Не думаю, что дело так обстоит. Все же и сейчас в «Вересе» остались ребята, которые тоже при Владимире Ивановиче играли. Если уж спросили о Мазяре, то скажу, что именно благодаря ему «Верес» вошел в УПЛ. Сила этого тренера в девизе «вижу цель, не вижу препятствий». Он умеет мотивировать, постоянно держит в тонусе и не дает спуску. Мазяр полностью отдавал себя команде и городу. А то, что сейчас пишут СМИ по данной ситуации, лично у меня вызывает улыбку на лице.