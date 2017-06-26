Фонд Месси по оказанию помощи детям скрыл доход в размере €10 млн

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси угодил в очередной финансовый скандал. Испанские СМИ утверждают, что фонд аргентинца по оказанию помощи детям скрыл от налоговых органов минимум 10 миллионов евро дохода.
Сообщается, что фонд с 2007 по 2015 год не декларировал значительную часть доходов, а самое главное был прикрытием для ведения бизнеса Месси и его семьи.
В мае 2009 года футболист вместе со своим отцом создали филиал в аргентинском городе Росарио, который был зарегистрирован в Испании как общественная организация.
Месси и его отец подписывали контракты, не представляя декларации на этот счет. Это привело к тому, что министерство финансов Аргентины исключило организацию из своего списка, так как она в течение трех лет подряд не представляла отчета о своих счетах.
Представители фонда отказались комментировать информацию.
Источник — ABC
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Они что, решили полностью запрессовать топов?
— Дети Поволжья? Тяжелое наследье царского режима?
Пример Испании вообще огонь
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