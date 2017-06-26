Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Фонд Месси по оказанию помощи детям скрыл доход в размере €10 млн

Аргенинец угодил в очередной финансовый скандал

  • 26.06.2017 14:15
  • 1207 просмотров
  • 7 комментария
Метки
ФК Барселона. Лионель Месси
© ФК Барселона. Лионель Месси

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси угодил в очередной финансовый скандал. Испанские СМИ утверждают, что фонд аргентинца по оказанию помощи детям скрыл от налоговых органов минимум 10 миллионов евро дохода.

Сообщается, что фонд с 2007 по 2015 год не декларировал значительную часть доходов, а самое главное был прикрытием для ведения бизнеса Месси и его семьи.

В мае 2009 года футболист вместе со своим отцом создали филиал в аргентинском городе Росарио, который был зарегистрирован в Испании как общественная организация.

Месси и его отец подписывали контракты, не представляя декларации на этот счет. Это привело к тому, что министерство финансов Аргентины исключило организацию из своего списка, так как она в течение трех лет подряд не представляла отчета о своих счетах.

Представители фонда отказались комментировать информацию.

Источник — ABC

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    karaim2011
    online
    karaim2011, 26.06.2017 14:17
    +1
    Да шо ж такое???!!
    Они что, решили полностью запрессовать топов?
    Ссылка
    Vadim Kuzmenko
      Vadim Kuzmenko, 26.06.2017 14:19
    +1
    Как уже достали с такими новостями!
    Ссылка
    deN_92
      deN_92, 26.06.2017 14:27
    +1
    Комусь Роналду з Мессі конкретно надоїли. Ні про одного футболіста не видають стільки статей як про них. Невже всі такі білі і пушисті, а от тільки ті 2-є такі злосні законопорушники...
    Ссылка
    soloviovdo
      soloviovdo, 26.06.2017 14:47
    -1
    Что ж это за фонд ПОМОЩИ ДЕТЯМ с доходом в 10 миллионов (это только скрытый доход?). Там что, помощь под проценты выдают? Или как?
    Ссылка
    garik83
      garik83, 26.06.2017 14:58
    +1
    Все мало...
    Ссылка
    serge1234
    online
      serge1234, 26.06.2017 15:36
    0
    — Это сироты.
    — Дети Поволжья? Тяжелое наследье царского режима?
    Ссылка
    Mig92
    online
      Mig92, 26.06.2017 15:37
    0
    Надо срочно подымать уровень нашего чемпиона, платить большие суммы игрокам, а потом их штрафовать и таскать по судам, таким способом поднимем экономику страны
    Пример Испании вообще огонь
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.