Акинфеев – лучший по проценту отраженных ударов на групповом этапе КК

Вратарь сборной России Игорь Акинфеев стал лучшим на Кубке конфедераций по проценту отраженных ударов по итогам группового этапа. 31-летний вратарь отразил 80% ударов по своим воротам, всего ударов было 12.

Футболисты сборной России чаще всех нарушали правила на групповом этапе (15,3 фола за матч). Реже всех фолили португальцы (9,7 за матч). Больше всех фолов совершил чилиец Артуро Видаль (10), а вторым по количеству нарушений стал Александр Головин (8).

Лучшим игроком группового этапа по системе «гол+пас» стал португалец Криштиану Роналду (2+1). Он же лидирует по количеству участий в голевых атаках (5) и числу ударов по воротам (12).