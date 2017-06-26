Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Артем БЕСЕДИН: «При Хацкевиче бегаем чуть больше»

Форвард «Динамо» – о требованиях нового наставника

  • 26.06.2017 13:50
  • 305 просмотров
  • 0 комментария
Метки
Динамо Киве от Шурика
© Динамо Киве от Шурика

Нападающий киевского «Динамо» Артем Беседин поделился впечатлениями от первых тренировок под руководством Александра Хацкевича.

- О чем уже успел поговорить с новым тренером Александром Хацкевичем?
- На поле говорили чисто по рабочим моментам, где-то подсказывал. А так, личной беседы с Александром Николаевичем у меня не было.

- Уже какие-то нововведения почувствовал с изменением тренерского штаба?
- Да, изменения есть и значительные. У нас очень интересные тренировки, бегаем чуть больше, это да, но все взрослые люди и все понимают, что это в сезоне нам очень сильно пригодится. Все игроки качественно и добросовестно выполняют свою работу на тренировках. В этом плане все хорошо.

- Александр Хацкевич суровый тренер?
- Требования у него максимальные. А суровый-не суровый, каждый тренер по-своему должен быть чуть-чуть суровым и Александр Николаевич - не исключение, поэтому атмосфера в команде очень хорошая. Его все знают и он всех знает, проблем вообще нет. Надо тренироваться и подойти к сезону в максимальной форме.

 

Источник — 1927

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.