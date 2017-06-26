Артем БЕСЕДИН: «При Хацкевиче бегаем чуть больше»

Нападающий киевского «Динамо» Артем Беседин поделился впечатлениями от первых тренировок под руководством Александра Хацкевича.

- О чем уже успел поговорить с новым тренером Александром Хацкевичем?

- На поле говорили чисто по рабочим моментам, где-то подсказывал. А так, личной беседы с Александром Николаевичем у меня не было.



- Уже какие-то нововведения почувствовал с изменением тренерского штаба?

- Да, изменения есть и значительные. У нас очень интересные тренировки, бегаем чуть больше, это да, но все взрослые люди и все понимают, что это в сезоне нам очень сильно пригодится. Все игроки качественно и добросовестно выполняют свою работу на тренировках. В этом плане все хорошо.



- Александр Хацкевич суровый тренер?

- Требования у него максимальные. А суровый-не суровый, каждый тренер по-своему должен быть чуть-чуть суровым и Александр Николаевич - не исключение, поэтому атмосфера в команде очень хорошая. Его все знают и он всех знает, проблем вообще нет. Надо тренироваться и подойти к сезону в максимальной форме.