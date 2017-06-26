Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Гречишкин продлил контракт с Зарей

25-летний полузащитник остается в луганском клубе

  • 26.06.2017 13:43
  • 231 просмотров
  • 0 комментария
Метки
ФК Заря. Дмитрий Гречишкин
© ФК Заря. Дмитрий Гречишкин

Полузащитник «Зари» Дмитрий Гречишкин продлил контракт с клубом. О деталях соглашения не сообщается.

Напомним, Гречишкин перешел в луганский клуб в сезоне 2015/16. С тех пор является бессменным игроком основного состава. На счету игрока 54 матча, проведенных за «Зарю» и три забитых гола.

Источник — ФК Заря

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.