Гречишкин продлил контракт с Зарей

Полузащитник «Зари» Дмитрий Гречишкин продлил контракт с клубом. О деталях соглашения не сообщается.
Напомним, Гречишкин перешел в луганский клуб в сезоне 2015/16. С тех пор является бессменным игроком основного состава. На счету игрока 54 матча, проведенных за «Зарю» и три забитых гола.
Источник — ФК Заря
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.