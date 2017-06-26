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Шахтер прибыл на тренировочный сбор без Тайсона

Футболист присоединится к команде уже в Германии

  • 26.06.2017 13:24
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Shakhtar.com. Тайсон (справа)
© Shakhtar.com. Тайсон (справа)
26-го июня стартовал учебно-тренировочный сбор донецкого «Шахтера».
 
В 9:30 утра самолет с игроками «Шахтера» на борту вылетел в немецкий город Падерборн. С командой на сборы поехали:
 
Вратари: Андрей Пятов, Олег Кудрик, Никита Шевченко;
 
Защитники: Ярослав Ракицкий, Иван Ордец, Богдан Бутко, Дарио Срна, Сергей Кривцов, Марсио Азеведо, Исмаили, Давид Хочолава;
 
Полузащитники: Виктор Коваленко, Тарас Степаненко, Максим Малышев, Вячеслав Танковский, Бернард, Дентинью, Алан Патрик, Фред, Марлос, Иван Петряк;
 
Нападающие: Александр Зубков, Густаво Бланко Лещук, Факундо Феррейра.
 
Тайсон присоединится к команде уже в Германии.
 
Сегодня у дончан назначена вечерняя тренировка. Донецкий клуб будет находиться в Германии до 9 июля. 
 
 

Источник — ФК Шахтер

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