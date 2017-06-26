Шахтер прибыл на тренировочный сбор без Тайсона

26-го июня стартовал учебно-тренировочный сбор донецкого «Шахтера».
В 9:30 утра самолет с игроками «Шахтера» на борту вылетел в немецкий город Падерборн. С командой на сборы поехали:
Вратари: Андрей Пятов, Олег Кудрик, Никита Шевченко;
Защитники: Ярослав Ракицкий, Иван Ордец, Богдан Бутко, Дарио Срна, Сергей Кривцов, Марсио Азеведо, Исмаили, Давид Хочолава;
Полузащитники: Виктор Коваленко, Тарас Степаненко, Максим Малышев, Вячеслав Танковский, Бернард, Дентинью, Алан Патрик, Фред, Марлос, Иван Петряк;
Нападающие: Александр Зубков, Густаво Бланко Лещук, Факундо Феррейра.
Тайсон присоединится к команде уже в Германии.
Сегодня у дончан назначена вечерняя тренировка. Донецкий клуб будет находиться в Германии до 9 июля.
Напомним, ранее сообщалось, что «Шахтер» запланировал шесть спаррингов на сборах
Источник — ФК Шахтер
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.