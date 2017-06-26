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Фонсека взял на сборы Хочолаву, Петряка и Зубкова

«Шахтера» прибыл в Германию для прохождения тренировочного сбора

  • 26.06.2017 13:21
  • 664 просмотров
  • 2 комментария
Метки
ФК Шахтер Донецк. Тарас Степаненко и Фред
© ФК Шахтер Донецк. Тарас Степаненко и Фред

26 июня стартовал тренировочный сбор «Шахтера». В 9:30 самолет с донецкой делегацией на борту вылетел из международного аэропорта Борисполя в немецкий город Падерборн.

В Германию «Шахтер» отправился в таком составе:

вратари: Андрей Пятов, Олег Кудрик, Никита Шевченко;
защитники: Ярослав Ракицкий, Иван Ордец, Богдан Бутко, Дарио Срна, Сергей Кривцов, Марсио Азеведо, Исмаили, Давид Хочолава;
полузащитники: Виктор Коваленко, Тарас Степаненко, Максим Малышев, Вячеслав Танковский, Бернард, Дентиньо, Алан Патрик, Фред, Марлос, Иван Петряк;
нападающие: Александр Зубков, Густаво Бланко Лещук, Факундо Феррейра.

Пробыв в воздухе около трех часов, «оранжево-черные» прибыли в аэропорт Падерборна. Оттуда «горняки» на автобусе переедут в небольшой город Мариенфельд, расположенный в Северном Рейне-Вестфалии. Тайсон присоединится к партнерам непосредственно на месте дислокации команды.

Далее в расписании дончан – обед и отдых. На 18:00 назначена тренировка.

В Германии «Шахтер» пробудет до 9 июля и проведет ряд контрольных матчей. Первый спарринг запланирован на 29 июня.

Источник — ФК Шахтер

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Комментарии
    Пионер
    Пионер, 26.06.2017 13:31
    0
    Хочолава должен вырасти в хорошого ЦЗ и занять место в основе
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    avanta88
    online
      avanta88, 26.06.2017 14:13
    0
    Ничё, все трое после сборов пойдут в независимый Мариуполь или Зарю)
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