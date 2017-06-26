Фонсека взял на сборы Хочолаву, Петряка и Зубкова

26 июня стартовал тренировочный сбор «Шахтера». В 9:30 самолет с донецкой делегацией на борту вылетел из международного аэропорта Борисполя в немецкий город Падерборн.
В Германию «Шахтер» отправился в таком составе:
вратари: Андрей Пятов, Олег Кудрик, Никита Шевченко;
защитники: Ярослав Ракицкий, Иван Ордец, Богдан Бутко, Дарио Срна, Сергей Кривцов, Марсио Азеведо, Исмаили, Давид Хочолава;
полузащитники: Виктор Коваленко, Тарас Степаненко, Максим Малышев, Вячеслав Танковский, Бернард, Дентиньо, Алан Патрик, Фред, Марлос, Иван Петряк;
нападающие: Александр Зубков, Густаво Бланко Лещук, Факундо Феррейра.
Пробыв в воздухе около трех часов, «оранжево-черные» прибыли в аэропорт Падерборна. Оттуда «горняки» на автобусе переедут в небольшой город Мариенфельд, расположенный в Северном Рейне-Вестфалии. Тайсон присоединится к партнерам непосредственно на месте дислокации команды.
Далее в расписании дончан – обед и отдых. На 18:00 назначена тренировка.
В Германии «Шахтер» пробудет до 9 июля и проведет ряд контрольных матчей. Первый спарринг запланирован на 29 июня.
Источник — ФК Шахтер
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