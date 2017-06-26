На дистанции четверка первачей

Откровенно говоря, не понимаю, почему турнир с участием лучших команд частей света называют товарищеским. Но если это способствует их большей раскованности в игре, то я только за. После пресного второго тура, в шахматном порядке, мы вновь могли наблюдать торжество футбола в чистом виде.

Напоминаю результаты:

Мексика – Россия – 2:1

Новая Зеландия – Португалия – 0:4

Чили – Австралия – 1:1

Германия – Камерун – 3:1

Все четыре матча были достаточно зрелищными. Если уж выбирать самый-самый, то по общему количеству опасных эпизодов у ворот выделю игру Чили с Австралией, а по сумме реально голевых моментов – поединок Германии с Камеруном. Впрочем, и остальные встречи уступили им отнюдь не принципиально много.

Интрига скончалась скоропостижно лишь в одном матче. Открыв счет на 33-й минуте с пенальти, Роналду подписал приговор Новой Зеландии, следующий гол в ворота которой был забит уже пять минут спустя.

Немцам понадобилось ровно вдвое больше времени, чтобы застолбить за собой три очка. Гол Вернера на 66-й минуте сочту определяющим. И пусть Камерун сократил было разницу в счете, но уже через три минуты статус-кво был восстановлен.

Россияне в последний раз могли уйти от поражения на 72-й минуте, когда Смольников промахнулся из выгоднейшего положения.

В это же время Макларен пробил мимо чилийских ворот, упустив последний шанс принести победу Австралии. Правда, через четыре минуты был еще полумомент у Крузе.

Словом, исход борьбы интриговал нас по-настоящему не до упора, а скорее, в среднем, где-то до середины второго тайма.

Наиболее закономерной мне представляется победа Германии именно со счетом 3:1. Цифры соотношения голевых моментов в ее матче с Камеруном складываются практически в такую же пропорцию.

Логичным сочту и ничейный счет в игре чилийцев с австралийцами. По семь раз они угрожали воротам друг друга, а преимущество Чили в реально голевых шансах минимально.

Превосходство Португалии, на мой взгляд, логичнее выразил бы менее крупный, но все же «сухой» счет.

Наименее «справедлив» итог поединка Мексики с Россией, в котором соперники создали по четыре голевых момента, при минимальном перевесе россиян в полумоментах. То есть, точнее было бы, как по мне, 1:1. Хотя вряд ли это кого-то утешило бы.

Судьи в четырех встречах четырежды обращались к помощи видео.

Американец Гейгер обошелся без нее.

Итальянцу Рокки повторы помогли убедиться в том, что на 26-й минуте (при 0:0) не было пенальти в ворота Австралии.

Колумбиец Рольдан благодаря видео сумел исправить ошибку и удалить того из камерунцев, кто действительно этого заслуживал. На 64-й минуте, при счете 1:0 в пользу немцев.

Ну, а в центре нашего внимания вновь оказался представитель «третьего мира» - аравийский рефери аль-Мирдаси.

Уже на 6-й минуте он проигнорировал фол Морено против Жиркова в пределах штрафной мексиканцев. Мой консультант считает: пенальти был. А вот арбитры матча даже не удостоили эпизод видеопросмотра.

Зато на 17-й минуте, в менее очевидной ситуации («мне даже после просмотра неясно»), к помощи видео обратились уже после того, как эпизод Араухо – Смолов был, казалось бы, заигран. Как оказалось, обратились для того, чтобы оставить в силе первоначальное решение. Бывает.

Во второй раз просмотр понадобился для отмены гола Морено из офсайда на 60-й минуте. Здесь все было очевидно.

Итак, в общей сложности, в 12 матчах групповой стадии судьи использовали помощь видео 10 раз. Если с натяжкой, то, по моим скромным подсчетам, она сработала на благо футбольной справедливости классические сэм-восэм раз. Скажем так, на 75%. Вместе с тем, были случаи, когда видеоповторы буквально напрашивались, но арбитры ими не пользовались.

Любопытно, что дважды это происходило в дебюте матчей сборной России, когда она могла претендовать на назначение 11-метрового. Это банальное совпадение, когда судьи перестраховывались, открещиваясь от раннего пенальти? Или некая тенденция, дающая нам понять: хозяев будущего ЧМ Фемида особо жаловать не намерена?

Вкупе с ее благоволением, самой везучей командой тура следует признать Мексику. Ведь потом был еще и удар в стойку Смолова. Правда, уже на следующей минуте россияне счет таки-открыли.

Немножко милости Фортуны перепало и на долю новозеландцев, чья перекладина ворот отразила удар Роналду на 27-й минуте, еще при 0:0.

Личностей узрел еще меньше, чем в прошлом туре – шесть. Причем, все они сконцентрировались в матчах второй группы.

Самой яркой фигурой тура назову немца Вернера, во втором тайме замучавшего оборону Камеруна и ставшего автором дубля.

Следующим будет австралиец Тройзи – неистощимый на выдумку герой матча с Чили, ко всему еще и забивший гол.

Тройку замыкает чилиец Варгас, также заметный на поле в течение всей игры, вплоть до замены, и принявший активное участие в голе своей команды.

Запомнился также немец Киммих – своей активностью в завершающей фазе атаки и голевой передачей.

Из вратарей отмечу рядового Райана, трижды спасавшего Австралию от гола. Камерунец Ондоа делал это даже четырежды, но всякий раз уже при неблагоприятном для своей команды счете.

Несколько неожиданно для себя самого лучшим голом тура назвал бы первый мяч мексиканцев, искусно подправленный в ворота головой Араухо по недосягаемой для вратаря траектории. Даже если это у него вышло случайно.

Хорош был и дальний «выстрел» Демирбая. Но он был более классическим, то есть менее редким по исполнению, как на мой вкус.

По окончании групповых турниров и в преддверии полуфиналов на память приходят строки Владимира Высоцкого.

На дистанции - четверка первачей,-

Каждый думает, что он-то побойчей,

Каждый думает, что меньше всех устал,

Каждый хочет на высокий пьедестал.

В плей-офф действительно вышли все первачи – те, кого там и ждали. Новая Зеландия выступила в силу своих скромных возможностей. Камерун, пожалуй что, разочаровал, не сумев составить достойной конкуренции. Австралия и Россия пытались прыгнуть выше головы и даже в какой-то момент, казалось, были близки к этому. Но все же на дистанции четверка первачей.

Кто-то кровью холодней, кто горячей,-

Все наслушались напутственных речей,

Каждый съел примерно поровну харчей,-

И судья не зафиксирует ничьей.

На мой взгляд, главная прелесть этого Кубка конфедераций в отсутствии явного фаворита. Мне кажется, что ближе всех к победе в турнире Португалия. За счет, увы, наибольшей степени прагматизма в ее действиях. Плюс фактор Роналду, скажете Вы. Наименьшие шансы на успех, считаю, у Германии. Особо объяснять почему, полагаю, не нужно.

А лично мои симпатии на стороне латиноамериканцев. Вот уже лет двадцать, как их футбол мне ближе по духу. Потому что в нем больше первозданной футбольной страсти и при этом всегда есть место нестандартным действиям. Чилийцы и мексиканцы интересны мне со времен Саласа и Саморано, Куаутемока Бланко и Луиса Эрнандеса.

Никогда не понимал тех, кто болеет за свой континент. Как по мне, это все равно, что за свою галактику. Латинос больше играют, чем работают, и этим они меня купили. За исключением академичных и пресыщенных бразильцев. Иногда кажется, что своей игрой они делают миру одолжение. Разумеется, я говорю о сборных.

В любом случае, нас ожидают два прелюбопытных матча. И есть такое подозрение, что они могут быть интереснее полуфиналов ЧМ. Как Вы там говорите, турнир-то типа товарищеский…