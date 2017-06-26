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Дедышин покинул пост генерального директора Вереса

О причинах такого решения не сообщается

  • 26.06.2017 12:48
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ФК Карпаты. Игорь Дедышин
© ФК Карпаты. Игорь Дедышин

Генеральный директор «Вереса» Игорь Дедышин покинул клуб.

Ушел ли он по собственному желанию или под давлением обстоятельств, оппонентов и владельцев не сообщается.

По информации источника, в клубе грядут большие перемены.

Напомним, с 2009 по 2015 годы Дедышин работал гендиректором «Карпат», а с весны 2016 занимал руководящий пост в «Вересе».

Источник — РадиоТрек

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