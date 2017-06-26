Дедышин покинул пост генерального директора Вереса

Генеральный директор «Вереса» Игорь Дедышин покинул клуб.
Ушел ли он по собственному желанию или под давлением обстоятельств, оппонентов и владельцев не сообщается.
По информации источника, в клубе грядут большие перемены.
Напомним, с 2009 по 2015 годы Дедышин работал гендиректором «Карпат», а с весны 2016 занимал руководящий пост в «Вересе».
Источник — РадиоТрек
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