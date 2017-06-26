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Вячеслав ЗАХОВАЙЛО: «У Ротаня здоровье, как у 25-летнего парня»

Украински полузащитник удивил врачей «Славии» на медосмотре

  • 26.06.2017 12:35
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Sport.ua. Вячеслав Заховайло
© Sport.ua. Вячеслав Заховайло

Футбольный агент Вячеслав Заховайло, который представляет интересы Руслана Ротаня, рассказал, что его подопечный близок к подписанию контракта с пражской «Славией».

«Мы договорились с Русланом, что, пока не подпишем контракт, будем воздерживаться от комментариев. Но на самом деле пока все проходит довольно гладко.

Первое условие чехов было: поскольку игрок немолодой, то прежде всего он должен пройти медицинские тесты. В принципе это и понятно. Не каждый клуб рискнет заключать контракт с 35-летним футболистом.

Но Руслан сейчас находится в оптимальных кондициях, и все тесты прошел на «отлично». Врачи, проводившие медосмотр, говорили, что у него все показатели, как у 25-летнего парня.

В команде Руслана приняли очень хорошо, тренер по результатам первого спарринга остался им весьма доволен. А Руслан в свою очередь остался доволен Прагой и условиями, которые созданы для него в клубе.

Очень обрадовал Руслана и тот факт, что он снова может стать одноклубником Яна Лаштувки, с которым они столько лет вместе отыграли за «Днепр». Теперь вопрос – за руководством «Славии».

На этой неделе будет обсуждаться вопрос с контрактом. Посмотрим условия, и если все будет устраивать, то подпишем соглашение на 1,5 года», – сказал Заховайло.

Источник — Сегодня Спорт

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