Барселона готова предложить за Паулиньо 20-25 млн евро

«Барселона» серьезно заинтересована в приобретении полузащитника «Гуанчжоу Эвергранд» Паулиньо. В клубе полагают, что приобретение 28-летнего бразильца позволит сбалансировать игру команды в полузащите. «Барселона» уже согласовала идею трансфера с самим игроком, Паулиньо также хотел бы вернуться в Европу.

«Гуанчжоу» намерен выручить от продажи футболиста 40 миллионов евро. Главный тренер команды Луис Фелипе Сколари считает Паулиньо ключевым игроком и не хочет отпускать его в преддверии матчей плей-офф азиатской Лиги чемпионов.

«Барселона» намерена сделать первое предложение в размере 20 миллионов, позже, возможно, поднять сумму до 25 миллионов. Предполагается, что игрок подаст запрос на трансфер, чтобы облегчить сделку.