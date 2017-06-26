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Барселона готова предложить за Паулиньо 20-25 млн евро

Каталонцы будут пытаться совершить этот трансфер вне зависимости от остальных сделок

  • 26.06.2017 12:10
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Метки
ФК Тоттенхэм. Паулиньо
© ФК Тоттенхэм. Паулиньо
«Барселона» серьезно заинтересована в приобретении полузащитника «Гуанчжоу Эвергранд» Паулиньо. В клубе полагают, что приобретение 28-летнего бразильца позволит сбалансировать игру команды в полузащите. «Барселона» уже согласовала идею трансфера с самим игроком, Паулиньо также хотел бы вернуться в Европу.
 
«Гуанчжоу» намерен выручить от продажи футболиста 40 миллионов евро. Главный тренер команды Луис Фелипе Сколари считает Паулиньо ключевым игроком и не хочет отпускать его в преддверии матчей плей-офф азиатской Лиги чемпионов.
 
«Барселона» намерена сделать первое предложение в размере 20 миллионов, позже, возможно, поднять сумму до 25 миллионов. Предполагается, что игрок подаст запрос на трансфер, чтобы облегчить сделку.
 

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