Милош Стаменкович перешел в казахстанский Иртыш

Сербский защитник Милош Стаменкович покинул «Сталь» и присоединился к казахстанскому «Иртышу».

Сталь потеряла еще одного игрока основы. На этот раз им стал Милош Стаменкович. 27-летний серб подписал с «Иртышом» контракт сроком на один год.

Стаменкович присоединился к «Стали» в июне 2016 года. В прошлом сезоне футболист был основным игроком «сталеваров». На счету защитника 31 матч чемпионата, правда результативными действиями игрок не отмечался.