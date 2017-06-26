Милош Стаменкович перешел в казахстанский Иртыш

Сербский защитник Милош Стаменкович покинул «Сталь» и присоединился к казахстанскому «Иртышу».
Сталь потеряла еще одного игрока основы. На этот раз им стал Милош Стаменкович. 27-летний серб подписал с «Иртышом» контракт сроком на один год.
Стаменкович присоединился к «Стали» в июне 2016 года. В прошлом сезоне футболист был основным игроком «сталеваров». На счету защитника 31 матч чемпионата, правда результативными действиями игрок не отмечался.
Напомним, «Сталь» была на грани исчезновения, поэтому команду покинуло много ведущих игроков, в том числе и капитан команды Максим Каленчук. Несколько дней назад руководство клуба решило, что команда остается в Премьер-лиге.
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