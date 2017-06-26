В понедельник, 26 июня, для киевского «Динамо» начинается австрийский этап подготовки к новому сезону. Как и в предыдущие годы, «бело-синие» проведут летний подготовительной сбор в Австрии, на этот раз в Зеефельде.

Это будет первый сбор киевского «Динамо» под руководством нового тренерского штаба во главе с Александром Хацкевичем. На сбор Александр Николаевич вызвал 28 исполнителей, среди которых 4 голкипера и 24 полевых игрока:

Голкиперы: Георгий Бущан, Владимир Маханьков, Максим Коваль, Артур Рудько;

Защитники: Александар Пантич, Виторину Антунеш, Николай Морозюк, Зураб Очигава, Домагой Вида, Никита Бурда, Евгений Хачериди, Александр Тымчик, Тамаш Кадар, Богдан Михайличенко;

Полузащитники: Владимир Шепелев, Виктор Цыганков, Сергей Сидорчук, Сергей Рыбалка, Никита Корзун, Денис Гармаш, Олег Гусев, Дерлис Гонсалес, Виталий Буяльский;

Нападающие: Андрей Ярмоленко, Жуниор Мораэс, Роман Яремчук, Артем Беседин, Дмитрий Хлебас.

Из-за повреждения в Киеве остался Артем Кравец. Большинство игроков отправятся в Австрию чартерным самолетом из аэропорта «Борисполь», а некоторые из легионеров, в частности Домагой Вида и Дерлис Гонсалес, у которых отпуск завершился немного позже в связи с вызовами в национальные сборные своих стран, присоединятся к команде непосредственно в Австрии.

В 11:30 динамовский чартер отправится в Инсбрук, и немного менее чем за три часа приземлится в пункте своего назначения. Оттуда примерно за полчаса динамовцы доберутся автобусом до Зеефельда.

Во время сбора в Австрии «Динамо» проведет шесть контрольных матчей:

30.06 (Ваттенс, начало - в 20:00). «Ваттенс» (Австрия)

01.07 (Штанс, 19:00). «Ботошани» (Румыния)

04.07 (Швац, 19:00). «Габбала» (Азербайджан)

05.07 (Швац, 20:00). «Университатя Крайова» (Румыния)

08.07 (Йенбах, 16:00). «Утрехт» (Голландия)

09.07 (Швац, 19:00). «Спарта» (Чехия)