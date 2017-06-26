Кравец не полетел с Динамо на сбор из-за травмы

Киевское «Динамо» сегодня отправилось на межсезонный сбор в Австрию без одного из своих нападающих, Артема Кравца, который вынужден был остаться в Киеве из-за травмы.

У 27-летнего форварда обострилась старая травма голеностопа, что полностью исключило его участие в тренировочном процессе.

В то же время, информация о том, что Кравец выбыл не меньше чем на две недели, не соответствует действительности. В данный момент футболист проходит комплекс медицинских обследований, по результатам которых станет понятно, как скоро он сможет вернуться в строй. При наиболее благоприятном исходе Кравец успеет присоединиться к «Динамо» на сборе в Австрии.