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Реал заключит новое соглашение с Серхио Рамосом

«Сливочные» продлят контракт с защитником до 2021 года

  • 26.06.2017 11:36
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Метки
ФК Реал Мадрид. Серхио Рамос
© ФК Реал Мадрид. Серхио Рамос
По словам президента клуба Флорентино Переса, контракт с 31-летним испанцем будет продлен до 2021 года. Текущее соглашение Рамоса с «Реалом» рассчитано до 30 июня 2020 года.
 
Чтобы побить рекорд Маноло Санчиса по количеству сезонов (18) за «Реал», Рамосу нужно выступать за мадридцев еще 6 лет.

Источник — Marca

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