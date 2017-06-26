Реал заключит новое соглашение с Серхио Рамосом

По словам президента клуба Флорентино Переса, контракт с 31-летним испанцем будет продлен до 2021 года. Текущее соглашение Рамоса с «Реалом» рассчитано до 30 июня 2020 года.

Чтобы побить рекорд Маноло Санчиса по количеству сезонов (18) за «Реал», Рамосу нужно выступать за мадридцев еще 6 лет.