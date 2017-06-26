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Экс-тренер Ворсклы Лазоренко пройдет стажировку за границей

Специалист отправится в Германию или Италию

  • 26.06.2017 11:25
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vorskla.com.ua. Вадим Лазоренко (второй слева)
© vorskla.com.ua. Вадим Лазоренко (второй слева)

Вадим Лазоренко, недавно покинувший «Ворсклу», в которой занимал должность ассистента главного тренера, по нашей информации, собирается пройти стажировку в одном из зарубежных клубов.

«Пока пауза, есть свободное время, не собираюсь сидеть сложа руки. Планирую постажироваться в Германии или Италии. Пока решается вопрос, в каком именно клубе из этих стран. Кстати, само решение о поездке возникло не спонтанно. Считал и продолжаю считать, что нужно постоянно совершенствоваться, расти профессионально. Также надеюсь, мой опыт и знания еще пригодятся другому клубу», - отметил Лазоренко. 

Источник — Sport.ua

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