Экс-тренер Ворсклы Лазоренко пройдет стажировку за границей

Вадим Лазоренко, недавно покинувший «Ворсклу», в которой занимал должность ассистента главного тренера, по нашей информации, собирается пройти стажировку в одном из зарубежных клубов.

«Пока пауза, есть свободное время, не собираюсь сидеть сложа руки. Планирую постажироваться в Германии или Италии. Пока решается вопрос, в каком именно клубе из этих стран. Кстати, само решение о поездке возникло не спонтанно. Считал и продолжаю считать, что нужно постоянно совершенствоваться, расти профессионально. Также надеюсь, мой опыт и знания еще пригодятся другому клубу», - отметил Лазоренко.