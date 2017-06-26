Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

«Коноплянка должен был больше создавать на поле, чем перед ТВ-камерой»

Спортдиректор «Шальке» Кристиан Хайдель прокомментировал работу украинского футболиста

  • 26.06.2017 11:18
  • 1675 просмотров
  • 6 комментария
Метки
schalke04.de
© schalke04.de
Спортивный директор «Шальке» Кристиан Хайдель прокомментировал результаты команды на ежегодном собрании членов клуба.
 
«Если «Шальке» занимает 10-е место, то можно сделать вывод, что команда плохо или неправильно сформирована. Естественно, не каждый футболист показал себя так, как мы ожидали.
 
Такой опытный игрок как Коноплянка должен был больше создавать на поле, чем перед телевизионной камерой. И он знает это.
 
Почти все новички влились в состав или входили в основную обойму. Но также у нас было 8 футболистов, которые выбывали из строя на несколько месяцев. Несмотря на это, команда должна была показать лучший результат, чем 10-е место», – сказал Хайдель.

Источник — ФК Шальке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Mig92
    online
      Mig92, 26.06.2017 11:28
    +6
    100% согласен!
    Ссылка
    zarhsinskiy
    zarhsinskiy, 26.06.2017 11:31
    0
    риба гниє з голови...тренер.спортивний директор...
    Ссылка
    Оксана Малюк
    online
      Оксана Малюк, 26.06.2017 11:34
    +1
    Ещё один трус
    Ссылка
    mtitan72
      mtitan72, 26.06.2017 11:59
    +1
    ----Ждем вечерних новостей про Женю.Пару дней назад про него не писали,даже скучно было.
    Ссылка
    уух
      уух, 26.06.2017 12:04
    -5
    да как же он создаст, если его на это самое поле не выпускают? а камеры - они везде, хоть у поля, хоть на лавке, хоть в бане...
    Ссылка
    Elblanko
    online
      Elblanko, 26.06.2017 12:35
    0
    Нє, я в принципі згоден, говорити зайвого не можна... Але, робити то він почав після того як на нього поклали. Тож... За шо боролись, на то й напоролись.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.