«Коноплянка должен был больше создавать на поле, чем перед ТВ-камерой»

Спортивный директор «Шальке» Кристиан Хайдель прокомментировал результаты команды на ежегодном собрании членов клуба.

«Если «Шальке» занимает 10-е место, то можно сделать вывод, что команда плохо или неправильно сформирована. Естественно, не каждый футболист показал себя так, как мы ожидали.

Такой опытный игрок как Коноплянка должен был больше создавать на поле, чем перед телевизионной камерой. И он знает это.

Почти все новички влились в состав или входили в основную обойму. Но также у нас было 8 футболистов, которые выбывали из строя на несколько месяцев. Несмотря на это, команда должна была показать лучший результат, чем 10-е место», – сказал Хайдель.