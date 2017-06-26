ЯЦЕНКО: Алиев и Милевский в какой-то момент дали слабинку

Экс-игрок «Динамо», «Черноморца», а также молодежной и национальной сборных Украины рассказал о спаде после чемпионата мира, и смогло ли реализовать свой потенциал поколение-1985 года.

— Так сложилось, что после чемпионата мира ваша карьера пошла на спад. Почему?

— Наверное, я сделал неправильный выбор, мне попались не те люди, которые могли бы мне помочь. В то время появились такие люди, как агенты. До этого о них не слышали… Впрочем, мне дали шанс почувствовать, что такое настоящий футбол, тот же Михайличенко, а также Геннадий Литовченко, Илья Близнюк.

— Поколение 1985 года рождения смогло до конца реализовать свой потенциал?

— Максимально его реализовал и до сих реализовывает Андрей Пятов, которого я считаю одним из лучших вратарей страны. Он — молодец. Дмитрий Чигринский себя в какой-то момент проявил, но где-то ему не повезло, травмы очень помешали. В любом случае, слабого футболиста в «Барселону» бы не приглашали. На таких людей равняться необходимо.

Я считаю, что Александр Алиев и Артем Милевский не просто так пребывали в «Динамо» на ведущих ролях. Добились результата, уважения, но в какой-то момент дали слабинку, а им этого не простили. Они оказались в ненужное время в ненужном месте…