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ЯЦЕНКО: Алиев и Милевский в какой-то момент дали слабинку

Вице-чемпион Европы-2006 рассказал, смогло ли реализовать свой потенциал поколение 1985 года

  • 26.06.2017 11:00
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chernomorets.odessa.ua. Александр Яценко
© chernomorets.odessa.ua. Александр Яценко
Экс-игрок «Динамо», «Черноморца», а также молодежной и национальной сборных Украины рассказал о спаде после чемпионата мира, и смогло ли реализовать свой потенциал поколение-1985 года.
 
— Так сложилось, что после чемпионата мира ваша карьера пошла на спад. Почему?
— Наверное, я сделал неправильный выбор, мне попались не те люди, которые могли бы мне помочь. В то время появились такие люди, как агенты. До этого о них не слышали… Впрочем, мне дали шанс почувствовать, что такое настоящий футбол, тот же Михайличенко, а также Геннадий Литовченко, Илья Близнюк.
 
— Поколение 1985 года рождения смогло до конца реализовать свой потенциал?
— Максимально его реализовал и до сих реализовывает Андрей Пятов, которого я считаю одним из лучших вратарей страны. Он — молодец. Дмитрий Чигринский себя в какой-то момент проявил, но где-то ему не повезло, травмы очень помешали. В любом случае, слабого футболиста в «Барселону» бы не приглашали. На таких людей равняться необходимо.
 
Я считаю, что Александр Алиев и Артем Милевский не просто так пребывали в «Динамо» на ведущих ролях. Добились результата, уважения, но в какой-то момент дали слабинку, а им этого не простили. Они оказались в ненужное время в ненужном месте…

Источник — zbirna.com

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