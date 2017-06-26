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Сергей РЕБРОВ: Динамо – особый клуб, здесь никто не дает много времени

Экс-наставник киевской команды рассказал о своем уходе и ожиданиях от работы с «Аль-Ахли»

  • 26.06.2017 10:51
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ФК Динамо Киев. Сергей Ребров
© ФК Динамо Киев. Сергей Ребров

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Ребров, накануне подписавший предварительный двухлетний контракт с саудовским клубом «Аль-Ахли» и рассказавший о новом вызове в карьере, во второй - откровенно поделился эмоциями, с которыми покидал киевскую команду, признался, в какой момент задумался об отставке, вспомнил о совместной работе с Раулем Рианчо и обозначил проблему, с которой так в прошлом сезоне и не справился.

- Игорь Суркис признался, что очень сожалел о вашем уходе и до последнего момента надеялся, что вы передумаете и продлите контракт…
- Надо понимать, что для меня решение расстаться с «Динамо» было непростым. Я много лет здесь играл, был частью тренерского штаба, а последние три года - и сам руководил командой, стараясь поднять ее на качественно иной уровень.

Где-то мне это удалось, где-то нет, но под конец последнего сезона почувствовал: мой уход пойдет клубу только на пользу.

- Верно ли, что уйти в отставку вы были готовы еще после поражения от «Звезды» в Кропивницком?
- Это действительно так. Я говорил нашему президенту, что образовавшееся отставание от «Шахтера» не устраивает ни клуб, ни болельщиков - но в тот момент Игорь Михайлович убедил меня остаться. Хочу подчеркнуть, что тренер работает с игроками, которые есть в его распоряжении. Я с молодежью работать люблю - и в дальнейшем обязательно стану давать ей шанс. Однако чтобы подняться на новую ступень, юным ребятам необходимо время, помощь и доверие тренера.

Но будем реалистами: «Динамо» - особый клуб, и никто здесь не даст вам слишком много времени. Одно лишь поражение чревато катастрофой, а наша кропивницкая неудача - при множестве объективных факторов - была ей сродни. Она в сочетании с нашим непростым турнирным положением и подвигла меня на прямой разговор с президентом. Я не сказал тогда, что не хочу больше работать, но дал понять: если, по его мнению, отставка может изменить ситуацию к лучшему, готов написать заявление немедленно.

- Клуб «Аль-Ахли», с которым вы подписали контракт спустя три недели после истечения динамовского соглашения, как минимум втрое уступает вашей прежней команде по общей стоимости игроков, узнаваемых за пределами своей страны звезд здесь нет, а легионеров в заявке на сезон не должно быть больше четырех. Перед четвертьфиналом азиатской Лиги чемпионов так желавший видеть вас в Джидде президент обещал серьезную трансферную кампанию - или вам придется работать с имеющимся контингентом?
- Прежде чем согласиться принять команду, я посмотрел немало матчей с ее участием. Но мне еще предстоит по-настоящему увидеть своих новых игроков на сборах и разобраться, кто из них готов подняться на новый уровень, а кто нет, как они станут бороться за место в составе при новом тренере. А по истечении какого-то времени - обсудим с президентом, какие позиции нуждаются в усилении, какое нам нужно пополнение. Пока выводы делать рано.

- Вернемся к «Динамо». Придя на пресс-конференцию после заключительного матча в Одессе, вы обронили: «Хорошо, что играли не в Киеве». В тот момент не были готовы к подведению итогов?
- На самом деле, я не боялся вопросов и был готов дать любой ответ, но не хотел, чтобы моя последняя встреча с журналистами в качестве наставника «Динамо» сопровождалась ажиотажем. Я вообще не люблю ажиотаж в любых проявлениях. Вполне естественно, что для клуба, болельщиков и пишущих о нем репортеров тренерская отставка - это событие, но для самого тренера - психологическая нагрузка и стресс, который непросто пережить.

А фразой этой подразумевал, что в присутствии небольшого количества прессы мне было легче объявить о своем уходе из «Динамо». В Киеве это оказалось бы труднее: меня сразу завалили бы вопросами. Силы ответить на них я бы нашел в любом случае, но, повторюсь, в тот момент обстоятельный диалог потребовал бы от меня больших душевных затрат.

- О том, что динамовцам предстоит приложить много сил, чтобы найти мотивацию на новый сезон, вы впервые заговорили уже после первого после шестилетнего перерыва чемпионства. Так быстро заметили у игроков головокружение от успехов?
- Это не головокружение. Когда человек достигает какой-то цели, он перестает идти к ее повторению с прежней энергией. Заметив утративших мотивацию игроков, тренер должен говорить об этом прямо, и прежде всего - президенту клуба. И только ему решать, как тут поступить.

Легко говорить о необходимости отпускать футболистов, больше не имеющих прежнего желания, но президент, помня, что купил того или иного исполнителя, скажем, за восемь миллионов, не захочет отдать его за меньшую сумму. Возникает противоречие: у игрока, выигравшего премьер-лигу и пробившегося с «Динамо» в плей-офф Лиги чемпионов, есть понятное стремление прогрессировать в более сильном чемпионате и команде. Но клубы с достойными предложениями по его кандидатуре в очередь не выстраиваются. И как быть?

Подводя итоги минувшего сезона, могу сказать, что с этой проблемой мы в полной мере не справились.

- На год раньше вас «Динамо» покинул Рауль Рианчо, перед уходом побывавший на приеме у президента клуба со списком игроков, у которых, по его мнению, закончилась мотивация…
- О чем мы говорим! Много раз доводилось слышать: ушел Рауль - и в команде все стало по-другому. Но вы поймите: любой тренер, создавая команду, приглашает в помощники профессионалов, отдающихся делу 24 часа в сутки. Тот же Рауль - из числа специалистов, которым мог доверять на сто процентов: когда брал его в «Динамо», был целиком уверен в нем и его способностях. Работа, которую мы выполняли вместе, наверное, давала плоды.

Однако в любом случае все решения в профессиональном клубе, ставящем перед собой большие задачи, принимает лишь главный тренер. Что бы ни происходило, он отвечает не только за результат - буквально за всё! И мне неприятно, когда говорят: вот был Рауль - и он все решал. Команда - сложный организм, функционирование которого связано с целым рядом факторов. Но я, вспоминая времена, когда мы были единым коллективом и давали результат, рад тому, что у меня была слаженная тренерская команда, и каждый знал в ней свой маневр.

В то же время важно понимать, что не главный тренер и не его помощники добиваются результата, а коллектив - команда тренеров и команда футболистов. Никогда не говорил в интервью, что какого-то результата добился я. Всегда подчеркивал, что возможен успех стал прежде всего благодаря единству тренерского штаба, игроков, персонала, который помогал нам в любое время дня и ночи. Но самое важное звено в этой цепи - президент, роль которого и вовсе трудно переоценить.

- И в завершение: Валерий Лобановский, поработав в том же регионе, куда вы теперь отправляетесь, вернулся в Киев и снова вывел «Динамо» на высочайший уровень. Вы допускаете, что со временем вернетесь в родной клуб?
- Сейчас я об этом, признаться, даже не думаю. У меня появилась новая работа, которой, как и моя команда, стану отдавать все силы без остатка. Что будет в дальнейшем - одному Богу известно. Я не загадываю, и не вижу в этом смысла. Благодарен поверившему в меня и моих помощников клубу, благодарен жене, согласившейся на этот непростой переезд. А «Динамо» в стартующем меньше чем через месяц сезоне желаю только удачи - надеюсь, в нем она выступит гораздо лучше, чем в прошлом…

Дмитрий ИЛЬЧЕНКО

Источник — Спорт-Экспресс в Украине

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