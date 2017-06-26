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Фенербахче готов обменять Феррейру на €3 миллиона и Эменике

Турецкий клуб не оставляет попыток приобрести нападающего «Шахтера»

  • 26.06.2017 10:37
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ФК Шахтер Донецк. Факундо Феррейра
© ФК Шахтер Донецк. Факундо Феррейра

«Фенербахче» продолжает попытки выторговать у «Шахтера» контракт 26-летнего аргентинского форварда Факундо Перрейры.

В последнее предложение стамбульский клуб включил €3 миллиона и 30-летнего нигерийского нападающего Эммануэля Эменике.

В минувшем сезоне Эменике, известный также по выступлениям за московский «Спартак», провел за «Фенербахче» 27 матчей во всех турнирах, где забил 8 мячей и отдал 5 голевых передач. Его ориентировочная стоимость оценивается в €3 миллиона.

Источник — Fotospor

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