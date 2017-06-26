КОВПАК: После игры поменялся футболками с Артуро Видалем

Экс-нападающий «Таврии» Александр Ковпак рассказал, где хранятся медали, коллекция футболок и автографы.

— Где храните медаль триумфатора Кубка?

— Этим вопросом вы меня застали врасплох (улыбается). Хотя нет, вспомнил, я отвез ее к папе домой, где есть небольшой музей с моими наградами.

— Наверное, там и футболок много?

— Как сказать… Порядка 50-ти штук.

— И какой экземпляр самый ценный?

— Футболка сборной Украины, на который есть автографы Андрея Шевченко, Андрея Воронина, Анатолия Тимощука. В общем, всей нашей футбольной элиты (улыбается). А из трофеев, полученных мной после матчей, это футболка Артуро Видаля, выступавшего в 2010-м за леверкузенский «Байер», который был соперником «Таврии» в Лиге Европы. Хотя я не гонялся за футболками и в основном обменивался с теми ребятами в чемпионате, с которыми так или иначе был знаком.