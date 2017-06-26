Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

КОВПАК: После игры поменялся футболками с Артуро Видалем

Бывший игрок сборной Украины рассказал о музее со своими наградами

  • 26.06.2017 10:36
  • 442 просмотров
  • 0 комментария
Метки
footballhd.ru. Александр Ковпак (слева)
© footballhd.ru. Александр Ковпак (слева)
Экс-нападающий «Таврии» Александр Ковпак рассказал, где хранятся медали, коллекция футболок и автографы.  
 
— Где храните медаль триумфатора Кубка?
— Этим вопросом вы меня застали врасплох (улыбается). Хотя нет, вспомнил, я отвез ее к папе домой, где есть небольшой музей с моими наградами.
 
— Наверное, там и футболок много?
— Как сказать… Порядка 50-ти штук.
 
— И какой экземпляр самый ценный?
— Футболка сборной Украины, на который есть автографы Андрея Шевченко, Андрея Воронина, Анатолия Тимощука. В общем, всей нашей футбольной элиты (улыбается). А из трофеев, полученных мной после матчей, это футболка Артуро Видаля, выступавшего в 2010-м за леверкузенский «Байер», который был соперником «Таврии» в Лиге Европы. Хотя я не гонялся за футболками и в основном обменивался с теми ребятами в чемпионате, с которыми так или иначе был знаком.

Источник — zbirna.com

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.