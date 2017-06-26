Агент: «Нюансы с переходом Ротаня нужно решить до конца недели»

Бывший капитан «Днепра» и сборной Украины Руслан Ротань, находящийся на просмотре в пражской «Славии», на выходных провел своей первый поединок в составе чемпиона Чехии и сразу отметился голом.

«Красно-белые» проводили спарринг с «Викторией» из Жишкова, одержав волевую победу – 2:1. Ротань сравнял счет на 27-й минуте поединка, уверенно реализовав пенальти. Выйдя в стартовом составе пражан, украинец отыграл 80 минут, исполняя почти все стандарты своей команды.

«Ротань – это опытный игрок, и это видно по тому, какие решения он принимает на поле. Он хороший футболист, хотя находится на просмотре у нас меньше недели. Теперь нам нужно поговорить с ним и с руководством о том, как в дальнейшем будет развиваться наше сотрудничество», – сказал после игры наставник «Славии» Ярослав Шилгавы о потенциальном новичке.

Напомним, что ранее 35-летний хавбек успешно прошел медосмотр на базе чемпиона Чехии, и теперь его дальнейшая судьба в новом клубе должна решиться по итогам недельного просмотра. Следующая возможность проявить себя у Руслана будет в среду, когда «Славия» проведет спарринг с «Динамо» из Ческе-Будеевице.

«Мы договорились с Русланом, что, пока не подпишем контракт, будем воздерживаться от комментариев, – сказал агент Ротаня Вячеслав Заховайло. – Но на самом деле пока все проходит довольно гладко. Первое условие чехов было: поскольку игрок немолодой, то прежде всего он должен пройти медицинские тесты. В принципе это и понятно. Не каждый клуб рискнет заключать контракт с 35-летним футболистом. Но Руслан сейчас находится в оптимальных кондициях, и все тесты прошел на «отлично». Врачи, проводившие медосмотр, говорили, что у него все показатели, как у 25-летнего парня. В команде Руслана приняли очень хорошо, тренер по результатам первого спарринга остался им весьма доволен. А Руслан в свою очередь остался доволен Прагой и условиями, которые созданы для него в клубе. Очень обрадовал Руслана и тот факт, что он снова может стать одноклубником Яна Лаштувки, с которым они столько лет вместе отыграли за «Днепр». Теперь вопрос – за руководством «Славии». На этой неделе будет обсуждаться вопрос с контрактом. Посмотрим условия, и если все будет устраивать, то подпишем соглашение на 1,5 года».

По словам агента, строгих дедлайнов для подписания контракта нет, все зависит от человеческого фактора. «Просто спортивный директор «Славии», который уполномочен подписывать соглашения, находился в коротком отпуске, поэтому нам пока не передали контракт, – говорит Заховайло. – Когда передадут, мы должны будем его вычитать, на это тоже уйдет какое-то время. То есть это уже процедурные вопросы, которыми мы и займемся в ближайшее время, поскольку «Славия» в конце этой недели уезжает на сборы в Австрию, и к тому времени все нюансы с переходом Руслана должны быть решены».