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МАРЛОС: «Прекрасно понимаем, почему не можем вернуться в Донецк»

Футболист «Шахтера» пригласил болельщиков поддержать команду в Харькове

  • 26.06.2017 10:15
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  • 1 комментария
Метки
ФК Шахтер Донецк
© ФК Шахтер Донецк

Полузащитник «Шахтера» Марлос обратился к болельщикам и пригласил их на домашние матчи команды в новом сезоне.

– В минувшем сезоне «горняки» переехали в Харьков – не чужой для тебя город. Чувствуются ли изменения в плане поддержки?
– Лично я очень обрадовался, что вернулся сюда. Знаю, в Харькове любят «Шахтер», здесь мы чувствуем себя счастливыми. Конечно, в тысячу раз больше были бы рады возвращению в Донецк, но прекрасно понимаем, что происходит и почему вернуться не получается.

– Осенью в Харьков прибудут топ-клубы Европы. Как считаешь, ждут ли харьковчане матчей Лиги чемпионов?
– Поединки такого турнира – это очень здорово не только для местных болельщиков, но и в целом для всех украинских фанатов. Приятно, что «Шахтер» находится в компании лучших и показывает высочайший уровень футбола. Надеюсь, все рады этому событию и придут на стадион.

– Сейчас у тебя есть возможность пригласить болельщиков. Абонементы уже поступили в продажу, и совсем скоро стартует новый сезон.
– Дорогие болельщики, мы с нетерпением ждем всех на стадионе в Харькове! Футболисты «Шахтера» прекрасно понимают, какое значение для клуба будут иметь предстоящие матчи в Лиге чемпионов. Нам очень важна поддержка харьковчан и болельщиков из других городов!

Источник — ФК Шахтер

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