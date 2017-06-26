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Мбокани может присоединиться к Динамо в Австрии

Конголезский футболист получит свой шанс в команде Александра Хацкевича

  • 26.06.2017 09:33
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ФК Динамо Киев. Дьемерси Мбокани
© ФК Динамо Киев. Дьемерси Мбокани
Нападающий киевского «Динамо» Дьемерси Мбокани, который в прошлом сезоне выступал на правах аренды за английский «Халл Сити», уже на этой неделе может присоединиться к «бело-синим» на стартующем сегодня в Австрии межсезонным сбором.
 
Конголезец, который не сумел перейти в греческий «Олимпиакос» и, таким образом, должен был прибыть в расположение «Динамо», договорился с украинским клубом о небольшой отсрочке. Очевидно, Мбокани попытается использовать последний шанс сменить клуб и перебраться в бельгийский «Антверпен», об интересе которого к динамовскому нападающему сообщалось накануне.
 
В случае же, если Мбокани продолжит оставаться в статусе игрока «Динамо», ему предписано не позже ближайшей пятницы прибыть в лагерь команды Александра Хацкевича на сборе в Австрии.
 

Источник — Динамо Киев от Шурика

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