Мбокани может присоединиться к Динамо в Австрии

Нападающий киевского «Динамо» Дьемерси Мбокани, который в прошлом сезоне выступал на правах аренды за английский «Халл Сити», уже на этой неделе может присоединиться к «бело-синим» на стартующем сегодня в Австрии межсезонным сбором.

Конголезец, который не сумел перейти в греческий «Олимпиакос» и, таким образом, должен был прибыть в расположение «Динамо», договорился с украинским клубом о небольшой отсрочке. Очевидно, Мбокани попытается использовать последний шанс сменить клуб и перебраться в бельгийский «Антверпен», об интересе которого к динамовскому нападающему сообщалось накануне.

В случае же, если Мбокани продолжит оставаться в статусе игрока «Динамо», ему предписано не позже ближайшей пятницы прибыть в лагерь команды Александра Хацкевича на сборе в Австрии.