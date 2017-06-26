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Игорь ПЛАСТУН: «Матч против ПСЖ запомнится на всю жизнь»

Украинский защитник «Лудогорца» - о выступлении в Болгарии и Лиге чемпионов

  • 26.06.2017 09:20
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sportstatist.com, Игорь Пластун
© sportstatist.com, Игорь Пластун
Экс-защитник «Оболони» и «Карпат», а ныне игрок «Лудогорца» Игорь Пластун поделился впечатлениями от своего первого сезона в Болгарии.
 
— Игорь, довольны ли вы тем, как развивается карьера в «Лудогорце»?
— Это был мой первый сезон, и я не знаю, как его описать. Поначалу всё было в порядке. Я начинал сезон в основе в квалификации Лиги чемпионов. Но после красной карточки в Белграде в матче с «Црвеной Звездой» доверие ко мне пошатнулось, что было явно видно. Это не говорит о том, что ко мне стали плохо относиться, но тренер начал больше доверять другой паре защитников. На этой ноте, можно сказать, и прошел весь сезон, хотя я достаточно наиграл — провел больше 30 игр в сезоне, 18 раз выходил с первых минут в чемпионате Болгарии. Поэтому не могу сказать, что я был обделен игровой практикой. Но, как и каждый человек, я хочу большего, поэтому надо еще работать и работать.
 
— В команде четыре центральных защитника. Кто основные?
— Игрок национальной сборной Румынии Космин Моци и аргентинский защитник Хосе Луис Паломино. Кривить душой не буду, я числюсь третьим по счету.
 
— За матч с «Црвеной Звездой» вас не оштрафовали?
— Нет. Там были игровые ситуации, но обе карточки глупые, и, считаю, судья необоснованно поступал в тех ситуациях.
 
— За выход в групповой раунд ЛЧ получили большой бонус?
— Здесь, кстати, очень хорошие бонусы за еврокубки. Поэтому команда была вдвойне рада попаданию в групповой этап. После домашней ничьи 2:2 с «Црвеной Звездой» президент «Лудогорца» увеличил бонус, простимулировав ребят. В итоге вышла солидная сумма. В «Лудогорце» премии платят за выполнение поставленной задачи — например, одна сумма за выход в групповой раунд ЛЕ и в два раза выше бонус за попадание в групповой этап ЛЧ.
 
— Мог «Лудогорец» выступить в группе получше?
— Однозначно. Я не говорю о том, что мы могли выйти в 1/8 финала. Речь не о том. «ПСЖ» и «Арсенал» был сильнее и нас, и «Базеля». Но мы могли взять не четыре очка, а больше. Но главное, мы опередили «Базель» и вышли в плей-офф ЛЕ. Это тоже было впервые для «Лудогорца», так что сезон в еврокубках можно считать неплохим.
 
— 0:6 от «Арсенала». Тот случай, когда остаешься на скамейке и радуешься, что не принимаешь участие в изнасиловании?
— Нет. Я бы с удовольствием сыграл в этом матче.
 
— Весь матч вы отыграли на «Парк де Пренс» (2:2). Результат восприняли как сенсацию?
— В какой-то мере, но мы могли и победить. Ди Мария забил нам в компенсированное время. Этот матч был крайне важным — мы с «Базелем» вели борьбу за третье место. Однако «Базель» быстро пропустил два мяча от «Арсенала», и, в принципе, нас устраивало даже поражение. А вот «ПСЖ» нужна была победа в этом матче — они боролись с «Арсеналом» за первое место. Поэтому очень приятно, что в матче, где «ПСЖ» имел большую мотивацию, мы не проиграли! И, конечно, этот поединок для меня запомнится на всю жизнь.
 
— В чем вы прибавили за год в «Лудогорце»?
— По своим ощущениям, я прибавил во всем — в футбольном плане, моральном, житейском. Мне кажется, я стал более разносторонней и сильной личностью, потому что я никогда себя не рассматривал человеком только футбольного поля — дескать, кроме футбола, больше ничего не существует. Может, футбол для меня даже не на первом месте. Пока есть силы, каждый день нужно развиваться и учиться чему-то новому.
 

Источник — Журнал «Футбол»

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